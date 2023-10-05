Чоловік Анни Трінчер відсвяткував 26-річчя без дружини і пояснив чому: "Вона образилась"

Артистка мала приїхати до коханого, утім її не було на святкуванні.

Чоловік української виконавиці Анни Трінчер – Олександр Волошин – відсвяткував день народження. Блогеру виповнилося 26 років.

Свій день народження Олександр зустрів не в Києві. Як пояснив Волошин, спочатку він мав побути з родиною, а згодом разом з дружиною вирушити на святкування з друзями. Утім, Анни Трінчер не було на дні народження Олександра.

Олександр Волошин із родиною / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Трішки все пішло не за планом. Зранку мене привітали батьками, я ліг далі спати, а коли прокинувся, побачив повідомлення від Ані, що її не буде", - поділився блогер.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Прихильники пари одразу почали хвилюватися, чи все гаразд в їхніх стосунках і чому ж Анна таки не приїхала на святкування 26-річчя свого чоловіка. Як пояснив Олександр, співачка захворіла. Анна Трінчер погано почувалася, тож не змогла приїхати.

"Чому день народження минуло не дуже – бо не було Ані. Насправді, у неї була причина. Вона була хворою. Тоді ми взагалі одне на одного образились. Я образився, бо вона не приїхала. Вона образилась через те, що я їй не телефонував. Хоча я їй телефонував, ми спілкувалися. Було таке непорозуміння, але ми вже все владнали", - поділився Олександр.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, Анна Трінчер раніше скаржилася, що має проблеми зі здоров'ям. Нещодавно у співачки ледь не зірвався концерт у Львові, адже їй різко стало зле.

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