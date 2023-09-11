Чоловік Анни Трінчер вперше вийшов на зв'язок після "арешту" поліцією та зізнався, що сталося

Чоловік української виконавиці Анни Трінчер – Олександр Волошин – змусив прихильників неабияк хвилюватися за нього.

Так, він зробив гучну заяву, що його заарештували поліцейські та зник зі всіх соцмереж. Підписники та приятелі неабияк перелякалися та почали його засипати запитаннями, що ж насправді сталося. Ба більше, навіть мама блогера не розуміла, що відбувається.

Листування Олександра Волошина з мамою / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Тож, Волошин вийшов на зв'язок після дивного "арешту" та зізнався, що ж насправді сталося. Виявилося, Олександра не затримувала поліція. Блогер, як він часто полюбляє це робити, влаштував хайп, щоб прорекламувати свої курси.

"Мене викликали на допит...Виявилося, що люди не вірять у те, що я реально безкоштовно дам навичку, на якій можна одразу заробляти без інвестицій і знань. Але, як бачите, мені вдалося пояснити поліцейському що до чого", - пожартував Олександр.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, раніше чоловік Анни Трінчер неабияк налякав своїх прихильників. Волошин показався за ґратами та заявив, що його заарештували поліцейські. Блогер говорив, що в нього виникли проблеми через те, що він нібито допомагає людям.

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