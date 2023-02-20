Чоловік Анни Трінчер заспівав українською та представив ліричний трек про кохання

Чоловік співачки Анни Трінчер, блогер та бізнесмен Олександр Волошин, вирішив розвиватися ще й у музичній сфері.

Так, Олександр представив свій другий українськомовний трек. Лірична композиція отримала назву "Біла ніч". Разом із піснею Волошин запрем'єрив кліп на своєму YouTube.

Як розповів Волошин, він написав рядки до пісню майже два роки тому, але російською. Нещодавно блогер вирішив все ж перекласти трек українською.

"Трек був написаний мною і Аверіним Михайлом, більше півтора роки тому.. Написаний він був, російською мовою. Три місяці тому, я вирішив перекласти трек, щоб він зазвучав по новому і залишив свій слід, в нашій новій, українській історії. Але дуже довго нам не вдавалося зробити правильний переклад і я подумав, що можливо, трек не вартий українського слухача... Аж раптом, я познайомився з Назаром Хассаном і запропонував йому спробувати, врятувати пісню і перекласти на рідну мову. Два тижні я не отримував повідомлень від Назара, аж раптом це сталось… ХАС прислав версію яка не просто пестила вуха, вона вибила двері моєї душі з двох ніг", - розповів Волошин.

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