Чоловік Анни Трінчер зі сльозами на очах розповів про пережиту панічну атаку і проблеми зі здоров'ям

Чоловік співачки Анни Трінчер, блогер та бізнесмен Олександр Волошин приголомшив фанів, з'явившись у сторіз в Instagram зі сльозами на очах.

Емоційним відео Олександр поділився після того, як пережив панічну атаку. Блогер зізнався, що спочатку йому було соромно показувати себе у такому стані, але він вирішив розповісти, що з ним відбувається.

"Нещодавно я вперше в дорослому віці розридався. Соромно показувати, але... Гормони - це п*зда. Жінки, дівчата, я вас так добре розумію. Ніколи не думав, як так можна просто сісти і почати ридати", - поділився Волошин.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Такий напружений психологічний стан стався з Олександром через проблеми з гормонами. Нещодавно блогер почав лікування щитоподібної залози і лікар призначив йому велику кількість гормональних препаратів, які вплинули на його стан.

"У мене проблеми з щитовидкою. Лікар мені призначив велику дозу гормонів, через що в мене сталася панічна атака і зараз періодично є тривожність через препарат. Тоді я думав: "Який я слабкий, тупо не можу впоратися з цими думками". А потім зрозумів, що є фактори, на які просто не можу впливати. Наприклад, хвороба. Тому, якщо у вас є якась така штука і відчуваєте слабким себе, може це через здоров'я?" - розповів Волошин.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Загалом, за словами Олександра, він вже витратив на лікування близько 50 тисяч гривень і зараз досі продовжує одужувати.

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