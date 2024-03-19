Чоловік блогерки Пренткович після скандальної поїздки на Мальдіви не повернувся до України

Чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович - блогер Андрій Гонковський – так і не повернувся до України після скандальної поїздки на Мальдіви та залишився за кордоном.

Про це стало відомо ТСН з власних джерел. За даними журналістів Андрій Гонковський покинув Україну та від січня перебуває за кордоном.

"Із власних джерел ТСН стає відомо, що пан Андрій Гонковський не повертався до України від січня 2024 року. Тобто після скандальної поїздки на Мальдіви", - йдеться в сюжеті.

Таня Пренткович з чоловіком / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Сам Андрій Гонковський відмовляється будь-що коментувати. А от Таня Пренткович висловилася про їхній переїзд. До слова, раніше Гонковський заявив, що через постійні погрози вони переїжджають. Блогер не зазначав, куди саме, але натякав, що за кордон.

Блогерка підтвердила, що вони нині дійсно не в Тернополі, де раніше мешкали, хоча й додала, що про закордон мови взагалі не йшлося. Утім, подробиці переїзду не збирається розповідати, адже їхній родині погрожують "розправою" і вона боїться за життя.

"Мені летять погрози, нас хочуть вбити... Кажуть, щоб ми розбилися на літаку. Я вам зараз маю сказати, в якій ми країні чи де ми взагалі, чи в якому ми місті України? До речі, ми не говорили нічого про закордон. Через те, що це небезпечно для нашої родини, для нас особисто, для нашого життя, ми зараз не у Тернополі", - прокоментувала блогерка.

Скандал довкола Тані Пренткович та Андрія Гонковського – що відомо

Скандал довкола сім'ї блогерів виник у січні 2024 року. Тоді Пренткович поїхала з дітьми на відпочинок на Мальдіви, а Гонковський - до Польщі як волонтер. Згодом виявилося, що блогер таки був разом із дружиною, адже їх заскочили користувачі Мережі та зробили фото.

Андрій Гонковський підтвердив, що дійсно був на Мальдівах, однак це нібито була спонтанна поїздка. Мовляв, благодійний захід у Польщі перенесли, тож у нього був час, аби поїхати до дружини. Хоча на цю тему в Мережі було чимало різних обговорень, зокрема про те, що таку поїздку треба планували заздалегідь, тож Гонковський не міг просто так захотіти та за день полетіти на Мальдіви.

Таня Пренткович і Андрій Гонковський / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Нещодавно ж довкола подружжя знову розгорівся скандал. Блогери пожалілися, що їхній сім'ї погрожують, тож вони прийняли рішення переїжджати. Куди саме – не сказали, але натякнули, що за кордон.

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