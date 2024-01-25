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Чоловік блогерки Пренткович пояснив, яким чином опинився на Мальдівах, куди виїхав як волонтер

Чоловік блогерки Пренткович пояснив, яким чином опинився на Мальдівах, куди виїхав як волонтер

Андрій Гонковський / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Андрій Гонковський відреагував на скандал, який розгорнувся навколо нього.

Чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович, блогер Андрій Гонковський вперше відповів на хейт у його бік через відпочинок на Мальдівах.

У сторіз своєї сторінки в Instagram блогер записав звернення, у якому зазначив, що розуміє обурення та гнів суспільства і "що саме тригернуло" українців. Втім, зауважив Гонковський, все насправді не так, як люди думають. Чоловік Пренткович наголосив, що не "прикривався волонтерством, аби поїхати на відпочинок":

Андрій Гонковський / © instagram.com/gonkovskiy
Андрій Гонковський / Фото: instagram.com/gonkovskiy

"У нас була запланована подія "Магія ранку" для українських підприємців на 11 січня. Схожі події ми вже проводили з організаторами і при цьому закривали збори, купували дрони і так далі. Але коли вже прибув до Варшави, організатори дещо змістили дати на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів. І, відповідно, у мене були вільні дні", - пояснив Гонковський як насправді все відбувалося.

Чоловік Тані Пренткович вперше відповів на хейт через "відпочинок на Мальдівах" під час війни

Чоловік Тані Пренткович вперше відповів на хейт через "відпочинок на Мальдівах" під час війни

Блогер продовжив, що в цей момент його дружина з дітьми летіли на відпочинок на Мальдіви. Тож Гонковський вирішив не витрачати цей час і провести декілька днів разом з родиною.

"Можливо, даремно. Можливо, помилково. Але вже як є. Далі я повернувся до Варшави. Провів подію і далі разом з майстер-класом за донат, разом з благодійним розіграшом від "Інсайт" разом зі збором, який ми організовували і зібрали 450 тис грн за останні декілька тижнів. Вже на них придбано два дрони", - додав блогер.

Андрій Гонковський / © instagram.com/gonkovskiy
Андрій Гонковський / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Гонковський наголосив, що він підприємець, який чесно і відкрито заробляє гроші, створює робочі місця для людей і додав, що "всі свої поїздки оплачує також заробленими ним коштами".

Наостанок блогер додав, що "так, ми не ідеальні люди і інколи робимо помилки".

Андрій Гонковський / © instagram.com/gonkovskiy
Андрій Гонковський / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Нагадаємо, днями у Мережі розгорівся скандал навколо чоловіка блогерки-мільйонниці Тані Пренткович Андрія Гонковського. У Мережі з'явилися кадри з відпочинку Пренткович на Мальдівах, а поруч з нею засвітився й Гонковський. Суспільство обурило те, що блогер відпочиває на Мальдівах у такий час. Ба більше, подейкували, що на острови чоловік виїхав через Польщу як волонтер.

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