Чоловік блогерки Пренткович пояснив, яким чином опинився на Мальдівах, куди виїхав як волонтер

Чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович, блогер Андрій Гонковський вперше відповів на хейт у його бік через відпочинок на Мальдівах.

У сторіз своєї сторінки в Instagram блогер записав звернення, у якому зазначив, що розуміє обурення та гнів суспільства і "що саме тригернуло" українців. Втім, зауважив Гонковський, все насправді не так, як люди думають. Чоловік Пренткович наголосив, що не "прикривався волонтерством, аби поїхати на відпочинок":

Андрій Гонковський / Фото: instagram.com/gonkovskiy

"У нас була запланована подія "Магія ранку" для українських підприємців на 11 січня. Схожі події ми вже проводили з організаторами і при цьому закривали збори, купували дрони і так далі. Але коли вже прибув до Варшави, організатори дещо змістили дати на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів. І, відповідно, у мене були вільні дні", - пояснив Гонковський як насправді все відбувалося.

Чоловік Тані Пренткович вперше відповів на хейт через "відпочинок на Мальдівах" під час війни

Блогер продовжив, що в цей момент його дружина з дітьми летіли на відпочинок на Мальдіви. Тож Гонковський вирішив не витрачати цей час і провести декілька днів разом з родиною.

"Можливо, даремно. Можливо, помилково. Але вже як є. Далі я повернувся до Варшави. Провів подію і далі разом з майстер-класом за донат, разом з благодійним розіграшом від "Інсайт" разом зі збором, який ми організовували і зібрали 450 тис грн за останні декілька тижнів. Вже на них придбано два дрони", - додав блогер.

Андрій Гонковський / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Гонковський наголосив, що він підприємець, який чесно і відкрито заробляє гроші, створює робочі місця для людей і додав, що "всі свої поїздки оплачує також заробленими ним коштами".

Наостанок блогер додав, що "так, ми не ідеальні люди і інколи робимо помилки".

Андрій Гонковський / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Нагадаємо, днями у Мережі розгорівся скандал навколо чоловіка блогерки-мільйонниці Тані Пренткович Андрія Гонковського. У Мережі з'явилися кадри з відпочинку Пренткович на Мальдівах, а поруч з нею засвітився й Гонковський. Суспільство обурило те, що блогер відпочиває на Мальдівах у такий час. Ба більше, подейкували, що на острови чоловік виїхав через Польщу як волонтер.

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