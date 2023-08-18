Чоловік Брітні Спірс офіційно підтвердив, що вони розлучаються: "Лайно трапляється"

Сем Асгарі опублікував офіційний коментар стосовно чуток, які ширяться вже декілька днів.
Чоловік американської співачки Брітні Спірс, фітнес-тренер Сем Асгарі першим порушив мовчання стосовно чуток про розрив з артисткою.
У сторіз своєї сторінки в Instagram 29-річний Сем підтвердив, що вони зі Спірс справді вирішили розійтися. За словами Сема, вони розлучаються мирно і з повагою одне до одного. Асгарі констатував, що "лайно трапляється" у житті:
"Після шести років кохання та відданості одне одному ми з дружиною вирішили завершити нашу подорож. Ми будемо триматися за любов і повагу, які відчуваємо одне до одного. Я бажаю їй лише самого найкращого. Лайно трапляється", - написав Сем Асгарі.
Папараці Асгарі попросив поважати їхню з Брітні конфіденційність і бути "добрими та уважними".
Судячи з настрою повідомлення Асгарі, вони з Брітні Спірс розійшлися на позитивній ноті, і ніяку "ганебну інформацію" про екскохану він зливати не збирається, як писали раніше у ЗМІ.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Сем Асгарі був жертвою домашнього насильства у шлюбі з Брітні Спірс. Артистка могла побити чоловіка, вкусити, накинутися на нього посеред ночі з кулаками, поки він спав. Ну а останньою краплею для Асгарі стало нібито те, що Спірс йому зрадила з кимось з прислугою. Артистка попросила хлопця з обслуговуючого персоналу пофотографувати її оголеною, проте це вилилося у дещо більше.
Читайте також: