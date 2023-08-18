Чоловік Брітні Спірс офіційно підтвердив, що вони розлучаються: "Лайно трапляється"

Чоловік американської співачки Брітні Спірс, фітнес-тренер Сем Асгарі першим порушив мовчання стосовно чуток про розрив з артисткою.

У сторіз своєї сторінки в Instagram 29-річний Сем підтвердив, що вони зі Спірс справді вирішили розійтися. За словами Сема, вони розлучаються мирно і з повагою одне до одного. Асгарі констатував, що "лайно трапляється" у житті:

"Після шести років кохання та відданості одне одному ми з дружиною вирішили завершити нашу подорож. Ми будемо триматися за любов і повагу, які відчуваємо одне до одного. Я бажаю їй лише самого найкращого. Лайно трапляється", - написав Сем Асгарі.

Чоловік Брітні Спірс підтвердив їхнє розлучення / Фото: instagram.com/samasghari

Папараці Асгарі попросив поважати їхню з Брітні конфіденційність і бути "добрими та уважними".

Судячи з настрою повідомлення Асгарі, вони з Брітні Спірс розійшлися на позитивній ноті, і ніяку "ганебну інформацію" про екскохану він зливати не збирається, як писали раніше у ЗМІ.

Брітні Спірс з чоловіком Семом Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс з чоловіком Семом Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Сем Асгарі був жертвою домашнього насильства у шлюбі з Брітні Спірс. Артистка могла побити чоловіка, вкусити, накинутися на нього посеред ночі з кулаками, поки він спав. Ну а останньою краплею для Асгарі стало нібито те, що Спірс йому зрадила з кимось з прислугою. Артистка попросила хлопця з обслуговуючого персоналу пофотографувати її оголеною, проте це вилилося у дещо більше.

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