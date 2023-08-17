Чоловік Брітні Спірс подав на розлучення зі співачкою і вимагає грошей – ЗМІ

Чоловік попзірки Брітні Спірс, 29-річний фітнес-тренер Сем Асгарі подав на розлучення з артисткою після 14 місяців шлюбу.

Про це повідомило видання TMZ. Як причину розірвання шлюбу з 41-річною Спірс Сем назвав звичайні "непримиренні розбіжності".

Втім, джерела близькі до пари, повідомили декілька причин. Перша – що Асгарі заскочив свою дружину під час зради, друга – що пара часто сварилася, а Брітні навіть пускала у хід кулаки. Тож Асгарі не витримав і прийняв рішення розірвати шлюб.

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

Подейкують, що декілька тижнів тому фітнес-інструктор з'їхав з будинку, де мешкав зі Спірс.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: instagram.com/samasghari

Тим часом стало відомо, що Сем Асгарі планує оскаржувати шлюбний контракт, який його змусила підписати Брітні. Згідно з документом, після розлучення Асгарі не отримує нічого від артистки. Зауважимо, що статки попспівачки оцінюються в 60 мільйонів доларів.

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

Якщо зірка не погодиться, Асгарі має намір поділитися "ганебною інформацією" про Спірс.

"Він намагається домовитися про поступки, що виходять за рамки його шлюбного контракту, і погрожує оприлюднити надзвичайно ганебну інформацію про Брітні, якщо йому не заплатять", - поділився подробицями інсайдер із оточення Спірс.

Вкрай малоймовірно, що суддя оголосить шлюбний договір недійсним. Проте, як повідомило TMZ одне джерело близьке до Спірс, співачка випише Сему чек, і на цьому все закінчиться.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

Зазначимо, що Брітні Спірс та Сем Асгарі були разом від 2016 року. Пара познайомилася під час знімань кліпу співачки на трек Slumber Party, де Сем зіграв головну роль. У червні 2022 року Брітні та Сем одружилися. Весілля було камерним, куди покликали лише найближчих. Свято влаштували на дворі вілли поп-зірки у Каліфорнії.

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