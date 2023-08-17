Чоловік Брітні Спірс подав на розлучення зі співачкою і вимагає грошей – ЗМІ

Подружжя пробуло у шлюбі 14 місяців.
Чоловік попзірки Брітні Спірс, 29-річний фітнес-тренер Сем Асгарі подав на розлучення з артисткою після 14 місяців шлюбу.
Про це повідомило видання TMZ. Як причину розірвання шлюбу з 41-річною Спірс Сем назвав звичайні "непримиренні розбіжності".
Втім, джерела близькі до пари, повідомили декілька причин. Перша – що Асгарі заскочив свою дружину під час зради, друга – що пара часто сварилася, а Брітні навіть пускала у хід кулаки. Тож Асгарі не витримав і прийняв рішення розірвати шлюб.
Подейкують, що декілька тижнів тому фітнес-інструктор з'їхав з будинку, де мешкав зі Спірс.
Тим часом стало відомо, що Сем Асгарі планує оскаржувати шлюбний контракт, який його змусила підписати Брітні. Згідно з документом, після розлучення Асгарі не отримує нічого від артистки. Зауважимо, що статки попспівачки оцінюються в 60 мільйонів доларів.
Якщо зірка не погодиться, Асгарі має намір поділитися "ганебною інформацією" про Спірс.
"Він намагається домовитися про поступки, що виходять за рамки його шлюбного контракту, і погрожує оприлюднити надзвичайно ганебну інформацію про Брітні, якщо йому не заплатять", - поділився подробицями інсайдер із оточення Спірс.
Вкрай малоймовірно, що суддя оголосить шлюбний договір недійсним. Проте, як повідомило TMZ одне джерело близьке до Спірс, співачка випише Сему чек, і на цьому все закінчиться.
Зазначимо, що Брітні Спірс та Сем Асгарі були разом від 2016 року. Пара познайомилася під час знімань кліпу співачки на трек Slumber Party, де Сем зіграв головну роль. У червні 2022 року Брітні та Сем одружилися. Весілля було камерним, куди покликали лише найближчих. Свято влаштували на дворі вілли поп-зірки у Каліфорнії.
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