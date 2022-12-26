Чоловік Брітні Спірс показав, як подружжя відпочиває у подорожі на тлі гірського краєвиду

Чоловік співачки Брітні Спірс, фітнес-тренер Сем Асгарі, показав, чим подружжя займається у подорожах.

На своїй сторінці в Instagram обранець зірки поділився кадрами на тлі чарівного гірського краєвиду. Зіркова пара трималася за руки, сидячи на траві, та займалася медитацією. За словами Сема, Брітні вже стала справжнім гуру у новому хобі.

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Саме так Спірс та Асгарі зустріли Різдво, з яким тренер привітав своїх підписників.

"Невеликий похід і трохи медитації на Різдво проходять довгий шлях. Моя дружина справді стає гуру медитації і мені це подобається. Веселого Різдва всім вам", - написав Асгарі.

Днями Брітні Спірс розповіла шанувальниками, що вони з чоловіком вирушили на відпочинок до Мексики. Там співачка продовжила ділитися із фанами відвертим контентом, який вже став дещо лякати Мережу.

Раніше Сем Асгарі відповів, як ставиться до оголених фото дружини у соцмережах.

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