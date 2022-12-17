Чоловік Брітні Спірс вперше прокоментував її провокаційні оголені фото в соцмережах

Сем Асгарі зізнався, що так само як і фани Брітні не в захваті від контенту, яким вона ділиться.

Американська попзірка Брітні Спірс доволі часто показує шанувальникам себе в чому мати народила.

Ледь не щотижня Спірс постить у Instagram свої провокаційні фото, де постає оголеною, які скоріше бентежать її фоловерів, ніж захоплюють. Багато хто з шанувальників Спірс цікавився, а як взагалі чоловік співачки, 28-річний фітнестренер Сем Асгарі, ставиться до таких відвертощів дружини у соцмережах.

Врешті, Асгарі не втримався та прокоментував нещодавній черговий еротичний пост дружини, де вона прикриває оголені груди та інші частини тіла волоссям, руками, або смайлами у вигляді губ та квітів:

Чоловік Брітні Спірс не в захваті від її таких фото / Фото: instagram.com/britneyspears

Чоловік Брітні Спірс не в захваті від її таких фото / Фото: instagram.com/britneyspears

"Єдина людина у світі, яку буллять за публікацію такого контенту. Особисто я вважав би за краще, щоб вона ніколи це не викладала. Але хто я такий, щоб обмежувати того, хто більшу частину свого життя буквально перебував під мікроскопом", - написав під відвертими фото чоловік 41-річної Спірс.

Сем Асгарі прокоментував оголені фото Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Цікаво, що після цього коментаря Брітні видалила свої останні еротичні знімки, а під крайніми декількома постами вимкнула коментарі.

Нагадаємо, що шанувальники Брітні Спірс доклали чимало зусиль, аби звільнити її з-під опікунства батька Джеймі Спірса, яке тривало 13 років. Втім, ставши незалежною, зірка продовжила дивно поводитись, що насторожило її фанів. Так, окрім фото еротичного характеру, Брітні також ділиться дивакуватими відео. Приміром, нещодавно артистка запостила відео, у якому просто з підлоги їсть торт.

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