Чоловік Цибульської зізнався, чим займається та як реагує на чутки про роман Олі з Дзідзьо

Чоловік української співачки Олі Цибульської нарешті вийшов з тіні та розповів трішечки про себе.

Виконавиця Оля Цибульська понад 20 років приховувала свого чоловіка, який старший за неї на рік.

Артистка завжди говорила, що її коханий уникає публічності. Утім, у такі тяжкі часи Оля хоче бути чесною з прихильниками до кінця, тож нарешті показала обранця.

Загалом, Сергій разом з Олею дав інтерв'ю Аліні Доротюк. Чоловік розповів, що сам бажав уникати публічності, адже його сфера діяльності не потребує, аби він був відомим.

Фото: скріншот з відео

"У моїй діяльності немає в цьому необхідності. Я не люблю робити щось просто так. Все має наслідки, тому для мене це було непотрібно. Напевно, настав час, коли потрібно бути відкритим. Це певною мірою обнулення", - розповів чоловік.

До слова, Сергій бізнесмен. Він займається сімейним бізнесом, а його робота не прив'язана до конкретного місця. На відміну від свого коханого Оля була більш багатослівною. Вона поділилася, що бізнес Сергія пов'язаний із молочною продукцією. Від початку війни сім'я практично живе за його кошти, адже в артистів нині немає заробітку. Також Сергій допомагає українській армії: купує дрони, тепловізори та іншу необхідну техніку.

Фото: скріншот з відео

"Я є активним учасником сімейного бізнесу. Це виробничий бізнес. Потрібно вдаватися до деталей виробничі, продажі, робота з клієнтами", - поділився Сергій.

До речі, коханий Цибульської також прокоментував чутки про те, що у Олі роман з українським співаком Дзідзьо, від якого вона нібито народила сина Нестора.

Сергій зізнався, що знайомий особисто з виконавцем. На всі ці плітки він не реагує. Чоловіків впевнений у своїй дружині та знає Дзідзьо.

Фото: скріншот з відео

"З Михайлом знайомі. Незважаючи на те, що ми з Олею з маленького міста, навіть про мене ширяться чутки. Це не нове, що ширяться чутки. На них не потрібно, як на мене, реагувати. Вони є, вони завжди будуть. Але це ж чутки. Ми знайомі з Михайлом. На них не потрібно реагувати", - додав чоловік Олі.

Нагадаємо, раніше MamaRika відповіла, як її чоловік, Сергій Середа, під час воєнного стану зміг виїхав за кордон та чому він не вступив до лав ЗСУ.

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