Чоловік Даші Євтух після виїзду блогерки за кордон зробив заяву і розкрив, де перебуває

Даша Євтух, Олександр Глазов та їхня донька Феміда / © instagram.com/dashaevtukh__official

Українська блогерка Даша Євтух днями неабияк спантеличила прихильників, коли повідомила про виїзд за кордон разом із маленькою донькою Фемідою.

Після цього у Мережі почали активно обговорювати, чи покинув Україну і чоловік тіктокерки — депутат Олександр Глазов. На тлі чуток він вирішив особисто вийти на зв’язок та пояснити ситуацію.

У своєму Instagram Олександр заявив, що залишається в Україні та наразі перебуває у Києві. За словами чоловіка блогерки, зараз він займається відновленням будинку у Полтаві, який зазнав серйозних пошкоджень після атаки російського дрона на початку квітня.

«Я у Києві. Нікуди не виїхав, займаюсь будинком. Комісія не приїхала до нас, тож будинок в якому стані був, так він і стоїть», — коротко пояснив чоловік блогерки.

Олександр Глазов / © instagram.com/sanya_hlazov_style_

Натомість більше подробиць щодо виїзду дружини та доньки він поки не розкриває. Через це у Мережі продовжують будувати припущення про можливе тривале перебування Даші Євтух за кордоном. До слова, доньці пари Феміді вже наприкінці травня виповниться два роки.

