Чоловік Дорофєєвої Кацурін здивував, як його 9-річна донька заробляє гроші: "Купила 16-й iPhone"

Міша Кацурін із донькою / © instagram.com/misha_katsurin

Реклама

Чоловік української співачки Наді Дорофєєвої – бізнесмен та ресторатор Міша Кацурін – розповів, як його донька заробляє власні гроші.

Обранець артистки намагається привчати дітей до фінансової грамотності. Міша Кацурін говорить, що в його доньки є можливості для заробітку, а також кишенькові гроші. Зароблені кошти Саша може відкладати, витрачати або віддавати батькові в імпровізований банк на депозит під 10%. Утім, гроші не можна чіпати протягом шести місяців.

"Умови були такі: дитині надаються способи для заробітку грошей. Є кишенькові гроші на місяць, можна відкладати з них. Ну, і головне - є папабанк, в який можна складати гроші на депозит під 10% на місяць. Якщо з депозиту забираєш раніше, ніж через шість місяців - відсотки згорають", - говорить бізнесмен.

Реклама

Міша Кацурін із донькою та сином / © instagram.com/misha_katsurin

Врешті, це все дає результат. Саша за понад рік назбирала майже 30 тисяч, а завдяки депозиту сума вийшла 49 тисяч. Для дівчинки цього виявилося достатньо, аби придбати за власні кошти 16-й iPhone. До речі, це також вчить Сашу більше розумітися на грошах. Як говорить Кацурін, донька розуміє, що коли її кошти на депозиті, то вони працюють на неї.

"Назбирала за 13 місяців майже 30 тисяч. 3 відсотком вийшло 49 тисяч. купила 16-й iPhone. Щаслива, і я теж. Із кумедного: якось запитую, чому ти вже пару місяців не відкладала гроші. А вона мені: "Тату, все нормально, мої гроші в банку і вони працюють", - говорить бізнесмен.

Донька Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

Зазначимо, Міша Кацурін від попереднього шлюбу виховує двох дітей – доньку Сашу та сина Івана. Влітку 2023 року ресторатор одружився зі співачкою Надею Дорофєєвою.

Нещодавно артистка потрапила під обстріл у Львові. Співачка показувала, як ховалась в укритті від російських ракет.