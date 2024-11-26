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Чоловік Дорофєєвої зворушив, як з донькою записував хіт для коханої: "Перша версія пісні"

Чоловік Дорофєєвої зворушив, як з донькою записував хіт для коханої: "Перша версія пісні"

Надя Дорофєєва з чоловіком і його донькою

Цим хітом співачка розірвала Палац спорту.

Чоловік співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін після її концерту в Палаці спорту висловив гордість за кохану.

Обранець виконавиці зробив це у доволі оригінальний спосіб. Так, Міша віднайшов в архівних аудіозаписах на телефоні найпершу версію пісні "Гість" і поділився з фанами в Instagram. Як виявилося, свого часу музика та слова хіта у Кацуріна зароджувалися під час перебування вдома з донькою Сашею. Тому дівчинка також взяла участь у записі. І у результаті вийшов дуже зворушливий дует.

Згодом Надя допрацювала пісню "Гість" і тепер вона є у її новому альбомі Heartbeat. Свій новий репертуар вона вже представила на першому сольному концерті в Палаці спорту. Міша не зміг стримати емоцій гордості за дружину й після першої версії хіта у сторіз показав, як вже довершена композиція "Гість" наживо у виконанні Дорофєєвої просто підкорила близько 10 тисяч глядачів у залі.

Міша Кацурін розчулив, як була написана пісня "Гість" для дружини Дорофєєвої

Міша Кацурін розчулив, як була написана пісня "Гість" для дружини Дорофєєвої

"Еволюція пісні. Це перша версія, зіграна на дивані та записана на диктофон. Співає не Надя, співає Саша. А це остання версія. Співає вже не Саша й це вже не диван. Надю, пишаюся страшенно", - зворушив чоловік артистки.

До речі, діти Міші Кацуріна доволі часто проводять час за розвагами з Надею Дорофєєвою. Нещодавно ресторатор замилував їхніми спільними фото, які вони зробили в їхньому просторому будинку.

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