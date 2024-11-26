Чоловік Дорофєєвої зворушив, як з донькою записував хіт для коханої: "Перша версія пісні"

Чоловік співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін після її концерту в Палаці спорту висловив гордість за кохану.

Обранець виконавиці зробив це у доволі оригінальний спосіб. Так, Міша віднайшов в архівних аудіозаписах на телефоні найпершу версію пісні "Гість" і поділився з фанами в Instagram. Як виявилося, свого часу музика та слова хіта у Кацуріна зароджувалися під час перебування вдома з донькою Сашею. Тому дівчинка також взяла участь у записі. І у результаті вийшов дуже зворушливий дует.

Згодом Надя допрацювала пісню "Гість" і тепер вона є у її новому альбомі Heartbeat. Свій новий репертуар вона вже представила на першому сольному концерті в Палаці спорту. Міша не зміг стримати емоцій гордості за дружину й після першої версії хіта у сторіз показав, як вже довершена композиція "Гість" наживо у виконанні Дорофєєвої просто підкорила близько 10 тисяч глядачів у залі.

Міша Кацурін розчулив, як була написана пісня "Гість" для дружини Дорофєєвої

"Еволюція пісні. Це перша версія, зіграна на дивані та записана на диктофон. Співає не Надя, співає Саша. А це остання версія. Співає вже не Саша й це вже не диван. Надю, пишаюся страшенно", - зворушив чоловік артистки.

До речі, діти Міші Кацуріна доволі часто проводять час за розвагами з Надею Дорофєєвою. Нещодавно ресторатор замилував їхніми спільними фото, які вони зробили в їхньому просторому будинку.

Читайте також: