Чоловік-ґвалтівник Нікі Мінаж визнав себе винним у скоєному

Кеннету Петті загрожує до 10 років ув’язнення.

Чоловік-ґвалтівник популярної американської реп-виконавиці Нікі Мінаж, від якого співачка народила первістка, після переїзду до Каліфорнії він не зареєструвався як сексуальний злочинець.

Як пише видання Daily Mail, на суді, який відбувся по відеозв’язку, Кеннет Петті визнав себе винним. Вирок йому повинні винести 24 січня 2022 року.

Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення з довічним наглядом після звільнення від покарання.

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Зазначимо, що Кеннет Петті був засуджений за спробу зґвалтування 16-річної дівчинки. Він перебував у в'язниці чотири роки. Петті в штаті Нью-Йорк вважається секс-злочинцем другого рівня - це значить, що є ризик повторення злочину. Переїхавши до Каліфорнії, він не зареєструвався в поліції як злочинець, а це є порушенням закону.

Окрім цього, у серпні цього року постраждала дівчина подала заяву до суду на Петті та Мінаж. Вона звинуватила їх в тому, що вони нібито погрожували їй та вимагали, щоб вона не говорила про інцидент.

Нагадаємо, Нікі Мінаж та її коханий Кеннет Петті одружилися в жовтні 2019 року. Нікі розмістила відео, на якому зображені кухлики з написами Mr і Mrs (містер і місіс) і бейсболки з підписами Bride і Groom (наречена і наречений).

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