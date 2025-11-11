Чоловік Яни Глущенко прокоментував їхнє розлучення: "Намагалися вберегти нашу пару"

Яна Глущенко та Олег Збаращук / © instagram.com/yamo4ka

Чоловік української акторки та ведучої Яни Глущенко – продюсер Олег Збаращук – прокоментував їхнє розлучення.

Так, пара оголосила про розрив шлюбу, який тривав протягом восьми років. Олег Збаращук у своєму Instagram прокоментував їхнє розлучення. Продюсер зізнався, що це рішення далося їм нелегко. Подружжя намагалось вберегти шлюб, але не змогло цього зробити.

"Важко щось писати, але так, ми розлучаємось. Ми щиро намагалися вберегти нашу пару, але не вийшло. Так буває. Просимо сприйняти цю історію як доконаний факт, від коментарів утримуємось - це наше спільне особисте рішення", - написав Збаращук.

Також продюсер звернувся до колишньої дружини. Він подякував їй за сина Тамерлана і за роки, прожиті разом, та зазначив, що завжди її кохатиме. Наостанок продюсер побажав акторці були щасливою.

"Дякую тобі за неймовірного Тамерлана, за кохання і відвертість, у мене в душі залишились тільки найтепліші спогади про наші дев'ять років. Я дуже хочу, щоб ти була щасливою і завжди буду тебе любити своєю любов'ю, про яку знаєш тільки ти", - звернувся продюсер до колишньої дружини.

Зазначимо, Яна Глущенко та Олег Збаращук одружились навесні 2017 року. Вже у жовтні того ж року в пари народився син Тамерлан. 11 листопада акторка приголомшила новиною, що розлучається з чоловіком, та висловилась про причини.