Чоловік-іноземець Ірини Сопонару публічно звернувся до неї з нагоди її 38-річчя

Сьогодні, 22 жовтня, зірка "Жіночого кварталу", українська акторка Ірина Сопонару святкує день народження.

Знаменитість зустрічає своє 38-річчя. У святковий день Ірину вітають друзі, колеги та фани. Не зміг залишитися осторонь і чоловік Сопонару, іноземець Ріс. Як відомо, чоловік уже на достатньому рівні опанував українську мову та почав активніше вести свій блог в Instagram. Тож цього разу вітання він написав новою для нього мовою. Ріс зізнався у бездоганності його обраниці й висловив свої щирі почуття до неї, опублікувавши її знімок з фотосесії.

"Найщасливішого дня народження моїй кішечці. Ти найкраща, лублу", - мило звернувся до Ірини її чоловік-іноземець.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Своєю чергою, Ірина відреагувала на публічне привітання від коханого й у відповідь коротко зазначила, що теж любить його.

Також свої вітання для Ірини залишили її прихильники, побажавши здоров'я та успіхів: "З днем народження, Ірино! Бажаю здоров'я, щастя, радості, добра і миру в Україні", "З днюшкою, красуне".

Нагадаємо, у цей день 22 жовтня день народження також святкує чоловік танцівниці Ілони Гвоздьової. Знаменита хореографиня показала, як відсвяткувала з коханим його особливий день.

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