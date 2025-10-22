- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 2 хв
Чоловік-іноземець Сопонару у день її 39-річчя зворушив зверненням до неї і показав фото з весілля
Акторка підбила підсумки попереднього року життя.
Українська акторка та зірка «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару святкує день народження.
Сьогодні, 22 жовтня, артистці виповнилося 39 років. Зі святом зірку привітало чимало колег і друзів. Особливим стало вітання чоловіка Ірини — британця Різа. Так, у своїх сторіз блогер ніжно привітав кохану спільним фото з весілля та звернувся до неї зі щирим вітанням: «З днем народження мою найкращу дружину у світі».
Тим часом Сопонару розповіла про свій попередній рік життя. Вона зазначила, що він був доволі насиченим різноманітними подіями. Зокрема, згадала за нові звершення у кар’єрі, духовний розвиток і роднний статус тітки. І насамкінець подякувала собі та тим, хто поруч, за пережитий досвід.
«Сьогодні мій день народження, і я — щаслива. Не тому, що все ідеально. А тому, що — живу. І я не хочу підбивати підсумки — хочу просто відчути. Як багато всього в мене вже є. Як багато любові навколо. Як багато життя — в мені самій. Мій минулий рік був крутий: народження племінниці, ретрит, кіно, стендап. Дякую Богу за цей шлях. Дякую силам оборони України — за можливість жити, творити й працювати у своїй країні. Дякую всім, хто поруч. І дякую собі — що не зламалась, не втекла, не здалась», — зворушила іменинниця.
