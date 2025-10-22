Чоловік-іноземець Сопонару у день її 39-річчя зворушив зверненням до неї і показав фото з весілля

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Українська акторка та зірка «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару святкує день народження.

Сьогодні, 22 жовтня, артистці виповнилося 39 років. Зі святом зірку привітало чимало колег і друзів. Особливим стало вітання чоловіка Ірини — британця Різа. Так, у своїх сторіз блогер ніжно привітав кохану спільним фото з весілля та звернувся до неї зі щирим вітанням: «З днем народження мою найкращу дружину у світі».

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/rbainham

Тим часом Сопонару розповіла про свій попередній рік життя. Вона зазначила, що він був доволі насиченим різноманітними подіями. Зокрема, згадала за нові звершення у кар’єрі, духовний розвиток і роднний статус тітки. І насамкінець подякувала собі та тим, хто поруч, за пережитий досвід.

«Сьогодні мій день народження, і я — щаслива. Не тому, що все ідеально. А тому, що — живу. І я не хочу підбивати підсумки — хочу просто відчути. Як багато всього в мене вже є. Як багато любові навколо. Як багато життя — в мені самій. Мій минулий рік був крутий: народження племінниці, ретрит, кіно, стендап. Дякую Богу за цей шлях. Дякую силам оборони України — за можливість жити, творити й працювати у своїй країні. Дякую всім, хто поруч. І дякую собі — що не зламалась, не втекла, не здалась», — зворушила іменинниця.

