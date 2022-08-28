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Чоловік Камалії розповів про допомогу Пакистану Україні та коли на Росію чекає повний крах

Чоловік Камалії розповів про допомогу Пакистану Україні та коли на Росію чекає повний крах

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Чоловік Камалії розповів про допомогу Пакистану Україні та коли на Росію чекає повний крах

Камалія з чоловіком / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Чоловік співачки Камалії, пакистанський мільярдер та бізнесмен Мохаммад Захур розповів, як його рідна країна підтримує Україну.

Чоловік Камалії Мохаммад Захур, який 1 серпня відсвяткував 67-річчя, разом з артисткою активно допомагає українцям.

Разом з тим пакистанський мільярдер поділився, як Україну підтримує його рідний Пакистан. За словами Захура, спочатку Пакистан був не на боці України, але з часом змінив своє ставлення та надав багато допомоги. Про це Мохаммад розповів в інтерв'ю "Rostyslove Production".

"Спочатку Пакистан був не на боці України, але нам вдалося переламати цей хід. Зараз Пакистан підтримує Україну, нам навіть вдалося з Пакистану отримати чотири літаки, повних гуманітарної допомоги. Пакистанський начальник штабів відкрито оголосив про свою підтримку Україні. Окрім цього, теж була певна допомога, про яку неможна говорити. На мене потім виходили і казали, що Пакистан не хоче купувати у росії зерно і просили, щоб я їх познайомив з українськими постачальниками зерна, якими я зараз займаюся. Вони десь мільйон зерна купуватимуть", - поділився Захур.

Камалія та Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Підприємець зазначив, що Пакистан і Україна давні партнери: "Вже більше 25 років у військово- промисловому комплексі, Україна дуже багато допомагає і навіть все танкобудівництво пакистанське зроблене українськими спеціалістами", - сказав Захур.

Камалія з чоловіком / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалія з чоловіком / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Окрім того, пакистанський мільярдер, як бізнесмен, проаналізував, коли буде колапс в економічній системі росії. Оскільки, як відомо, росія вони тримається на енергоносіях. На думку Захура, Росія, перш за все, програє саме економічну війну:

"На жаль, це не буде завтра. Багато європейських країн намагаються відмовитися від російського газу, російської нафти. Є країни, Угорщина, Чехія і Словаччина, – у яких навіть нема виходу до моря, тобто вони харчуються через трубу. Німеччина, майже 40%, Італія, у якої 60%, харчуються від російської труби. Звісно, буде трохи важкувато цим країнам. Але вони все одно займаються тим, щоб замінити і нафту, і газ. Оскільки це не може бути за один день, тому з одного боку вони допомагають Україні, з іншого – купують газ і платять гроші тій самій росії, яка за це знов виробляє зброю і використовує проти українців. Але рано чи пізно, може рік, півтора це триватиме, поки вони не знайдуть повністю заміну російському газу і нафті. Доти росія ще житиме нормальним життям, але після того, як мережі будуть перекриті і санкції підуть проти тих країн теж, які купуватимуть у нього це все. Тому що сьогодні проти Індії вони не можуть ввести санкції, тому що Німеччина купує, першою чергою, варто було проти Німеччини ввести санкції. Тому країни НАТО і країни ЄС поки не припинять купувати російський газ, вони не будуть вводити санкції проти інших країн, які купують. Для цього потрібен час. Я гадаю, війна триватиме, поки потрапляють туди ці гроші", – сказав Мохаммад Захур.

Мохаммад Захур та Камалія / ©
Мохаммад Захур та Камалія

Окрім того, підприємець назвав росіян боягузливою нацією: "Росіяни виявилися боягузливими, вони не можуть висловити свою думку. А більшість росіян, - вони проти війни, але вони ховаються у свої будинках", - сказав бізнесмен.

Нагадаємо, що раніше Камалія поділилася, що вони з чоловіком Мохаммадом Захуром витратили понад мільйон євро на будівництво спеціального житла для біженців із України в Німеччині. Там зможуть розміститися 750 сімей.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4806
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