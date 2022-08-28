Чоловік Камалії розповів про першу дружину-росіянку та їхніх спільних дітей, які живуть з ним

Пакистанський мільярдер та бізнесмен Мохаммад Захур, до того як одружився з українською співачкою Камалією, був у стосунках з росіянкою.

Чоловік Камалії - Мохаммад Захур – розповів про свою першу дружину, яка нині проживає у Москві.

До того, як одружитися з українкою, пакистанський бізнесмен був у шлюбі з росіянкою, яка народила йому двох дітей – сина Армана та доньку Тетяну. Утім, їхнє сімейне життя не склалось, і вони розлучилися. Та Мохаммад Захур все ж підтримує зв'язок з колишньою: вони спілкуються щодо дітей.

Окрім того, чоловік Камалії переконаний, що його колишня, хоч і живе в Москві, та все ж не підтримує війну в Україні, яку розв'язала Росія.

"Ми спілкуємося з нею, але в основному на тему наших спільних дітей. На інші теми ми не розмовляємо. Але я впевнений, якби вона була за цю війну, то вона б мені про це сказала", - розповів бізнесмен в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Камалія з чоловіком / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія, свою чергою, також дещо розповіла про колишню свого чоловіка. Після розлучення з першою дружиною Мохаммад Захур аж через вісім років зав'язав стосунки зі співачкою. Попри те, що минуло чимало часу, його колишня не могла спокійно на це реагувати. Тож вона почала критикувати Камалію. Як зізналась співачка, саме через це вона відмовилася знайомитися з колишнього свого чоловіка.

"Я з нею незнайома особисто, я бачила на фото, на відео. Дуже багато чого поганого говорила про мене від початку нашого шлюбу. Тому в мене немає жодного бажання. Я дуже товариська людина, але, як я дізналась про це, у мене не було жодного бажання знайомитися з нею", - поділилася Камалія.

Камалія з чоловіком / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

До речі, з дітьми Мохаммада Захура від першого шлюбу виконавиця радо спілкується. Ба більше, вони навіть живуть разом. Як зізнається співачка, вони їй дуже допомагають і товаришують з Арабеллою та Мірабеллою.

Камалія з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Ми усі разом живемо в одному будинку разом з Танею, з Арманом. З Таніною сім'єю. У Тані двоє дітей. Одній дівчинці 10 років, іншій – 12 років. Мої Арабелла та Мірабелла їм тітки. Ми всі живемо в одному будинку разом з дітками, разом з іншими родичами. І Таня з Арманом мені допомагають дуже багато. Таня молодша за мене на п'ять років, а Арману нині 33", - розповіла виконавиця.

Нагадаємо, чоловік співачки Камалії, пакистанський мільярдер та бізнесмен Мохаммад Захур також розповів, як його рідна країна підтримує Україну.

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