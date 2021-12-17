Чоловік Камалії здивував українською у новому зворушливому новорічному кліпі артистки

Зірка представила відео на композицію "Новий рік".

Українська співачка Камалія представила святкове відео на пісню "Новий рік".

Творча команда на чолі з режисером Владом Разиховським вирішила не зосереджуватися на сюжеті, а показати всім знайомі передноворічні клопоти, головною героїнею яких і стала артистка.

"Я обожнюю обирати подарунки та дарувати їх навіть трошки більше, ніж отримувати. Зимові свята — це особливий час, який необхідно проводити в родинному колі! Без метушні, великої кількості людей і робочих справ", - зазначила артистка.

До речі, про родинне коло: доброю традицією стала поява рідних Камалії в кадрі. Цьогоразу у кліпі з'явився чоловік співачки, бізнесмен і меценат Мохаммад Захур. Він здивував не лише акторською майстерністю, а й бездоганною українською.

Камалія обіцяє не влаштовувати собі довгі творчі новорічні канікули і впродовж початку року представити ще декілька хітів, а також — відео на них.

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