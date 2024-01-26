Чоловік Катерини Кухар натякнув на їхнє розлучення і потрапив у скандал з просуванням російської культури

Колишній прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов, чоловік народної артистки України Катерини Кухар потрапив у скандал.

Днями колега Стоянова, балерина Христина Шишпор обурилася тому, що є артисти, які представляються співробітниками Національної опери України і виступають під музику російських класиків. Зазначимо, що сам театр з початком повномасштабної війни відмовився від будь-яких творів росіян. Шишпор не стала називати імена цих артистів, але звинуватила їх у тому, що вони пропагують російську культуру.

Згодом стало відомо, що йдеться про чоловіка Кухар Олександра Стоянова. Як з'ясувалося, компанія Стоянова Grand Kyiv Ballet у Німеччині анонсувала виставу "Лебедине озеро", музику до якої написав росіянин Петро Чайковський.

Олександр Стоянов і Катерина Кухар

Цю інформацію Стоянов підтвердив. У Instagram він записав звернення, в якому зазначив, що нічого критичного у цьому не бачить і аргументував свою думку. Разом з тим артист балету вкотре натякнув, що вже не перебуває у шлюбі з Катериною Кухар.

Під час свого відеозвернення він назвав Кухар "матір'ю його дітей", але не дружиною. Також він дав зрозуміти, що балерина не розділяє його думки щодо балету, де згадуються росіяни:

Катерина Кухар та Олександр Стоянов

"У мене з матір'ю моїх дітей Катериною Кухар є велика й важка дискусія стосовно того, чи можуть українські артисти виконувати "Лебедине озеро". На підтримку своєї позиції я використовую слова народної артистки України, балерини Наталії. Цитата: "Існує величезна різниця між походженням балету і його постановкою. Неправильно називати російськими балети, на які в кожного театру у світі вже десятки років є по дві-три власні редакції. У нашому театрі ми маємо дві версії "Лебединого озера" – Ковтуна та Шекери. Це українські балетмейстери, які віддали роки свого життя щоб прославити саме нашу культуру", - сказав Стоянов.

Чоловік Катерини Кухар натякнув на їхнє розлучення і потрапив у скандал

І додав, що всі декорації та костюми для вистави також були створені українськими художниками.

Нагадаємо, чутки про те, що у шлюбі Катерини Кухар та Олександра Стоянова не все гаразд ширяться від жовтня 2023 року. Балерина зробила неоднозначний допис в Instagram, де натякнула на розрив з чоловіком.

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