Чоловік Катерини Кухар поділився фото з іншою і обурив фанів: "Неприємно дивитись"

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар днями змінила імідж – зробила чубчик і підстригла волосся.

Під фото з новою зачіскою артистка зазначила, що в її особистому житті відбулися певні зміни. Втім, які саме, Кухар не уточнила. Після цього шанувальники не на жарт розхвилювалися за зіркову пару, невже вони справді вирішили розлучитися.

Олії у вогонь підлив й чоловік Кухар, прем'єр Національного Академічного театру Опери та Балету Олександр Стоянов. На сторінці в Instagram поділився фото, на якому зображений не з Катериною, а з якоюсь іншою жінкою. Дівчина ніжно сперлася на плечі Стоянова, а він сидить у залі.

Олександр Стоянов заінтригував фанів фото / Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Фани зізналися, що їх обурило і спантеличило це фото:

"Якесь огидне фото, ніби ви зраджуєте Катерині з цією жінкою, неприємно дивитись! Може це і не так, але відчуття після перегляду неприємні, якби це не на сцені", - написала одна з підписниць.

Втім, Стоянов поквапився відповісти обуреній жінці і наголосив, що жодної зради Катерині у цьому фото нема, адже на знімку зображена його сестра.

Чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов / Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Інша ж шанувальниця творчості Стоянова наголосила, що Олександр живе своє життя як хоче, і він цінний не тому, що він чоловік Катерини Кухар, а сам по собі.

Чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов / Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Нагадаємо, днями у Мережі почали ширитися чутки, що Катерина Кухар розійшлася з чоловіком Олександром Стояновим, з яким одружилися 2018 у США. До цього пара була разом ще 10 років. Приводом для таких розмов став нещодавній пост Катерини в Instagram. Вона змінила зачіску і натякнула на зміни в особистому житті.

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