Чоловік Катерини Кухар пригадав, як пішов від неї через яблучний недогризок

Чоловік Катерини Кухар пригадав, як пішов від неї через яблучний недогризок

У зірковій родині вирують справжні італійські пристрасті.

Прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов відверто розповів, через що вони можуть сваритися з дружиною, суддею "Танців з зірками" Катериною Кухар.

За словами артиста, вони: "... нормальна сім'я. Всі сім'ї сваряться" - і їхня родина не виняток. У них бувають дуже емоційні сутички з примою, оскільки у обох гарячий характер, йдеться у програмі "Зірковий шлях".

Якось Стоянов залишив недогризок від з'їденого яблука на столі, дивився фільм, вставати було ліньки. Повз проходила охайна Катерина, яка на своєму улюбленому столику побачила огризок і в різкій формі відповіла чоловікові: "Що це? Викинь".

Катерина Кухар та Олександр Стоянов

Судячи з історії, у Стоянова характер теж не подарунок, він замість того, щоб виконати прохання дружини, в помсту на тон, "розім'яв" огризок на її улюбленому столику. За це Кухар влаштувала справжню вендету, недогризком забруднила тканинний кросівок чоловіка. Після чого Олександр взяв букет, який Катерині подарував шанувальник, і дивлячись на її реакцію, почав ламати одну за однією троянду.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов

На четвертій квітці: "Вона не витримує, хапає кросівок і через вікно його. Я встаю, беру її кросівок і в вікно: "Біжи" – кажу", - ділиться Стоянов.

Олександр розповів, що після сварки зібрав речі і поїхав з дому до готеля, а пізніше отримав дзвінок від дружини: "Дзвінок від Каті. Вона ж спати не може без мене: "Ти де? ... Приїхати не хочеш?" - поділився Олександр.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов

Прем'єр балету розповів, що в їхній родині: "Вона перша мириться і перша свариться".

Найближчим часом їхню пристрасну сім'ю можна буде побачити на сцені Жовтневого палацу 30 жовтня в містичному балеті "Жизель".

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