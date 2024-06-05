Чоловік Катерини Кухар Стоянов здивував заявою про свою кар'єру в балеті: "Завершив зі сценою"

Колишній прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов, чоловік народної артистки України Катерини Кухар, здивував заявою про свою кар'єру в балеті.

В Instagram танцівник опублікував новий допис. Олександр Стоянов заговорив, що завершує свої виступи на сцені. Танцівник додав, що це вже офіційно. Щоправда, чоловік Катерини Кухар не може сказати з впевненістю, чи повернеться ще з виступами на сцену, чи вже ні.

"Офіційно завершив зі сценою…Хоча, може, як Тайсон? Через…", - поділився танцівник.

Олександр Стоянов / Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Катерина Кухар вже відреагувала на заяву свого чоловіка. У коментарях під дописом вона залишила лише крапки. Утім, інші користувачі Instagram були більш багатослівними. Вони були засмучені, що Стоянов йде зі сцени.

Жодних закінчив! Як Тайсон 100%!

Жах! Новини за новинами…

Це такий жарт?

Нагадаємо, тим часом кар'єра співака Антона Савлєпова тільки розпочинається. Музикант оголосив про початок сольного проєкту та випустив запальний трек "Розстебни".

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