Чоловік Лесі Самаєвої розсекретив бойфренда 24-річної доньки та чи приймає його акторська родина

Леся Самаєва з чоловіком / © instagram.com/lesia_samaieva/

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Український актор Андрій Самінін розповів про особисте життя доньки Марії та поділився подробицями тривалих стосунків із дружиною Лесею Самаєвою.

Про це артист поговорив в інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром». Нині Марія готується до нових професійних проєктів і проходить кастинги. Водночас у її особистому житті все добре: донька актора перебуває у стосунках, а її обранця вже знає родина. Самінін зізнався, що вони тепло прийняли хлопця Марії.

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«У неї все в порядку в особистому житті. У неї прекрасний, я не знаю, чи це можна говорити, але, в принципі, у неї прекрасний хлопець. Вони разом, ми його дуже любимо. Ми познайомились, звісно», — поділився актор з Анною Севастьяновою.

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Андрій Самінін / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Андрій Самінін з Лесею Самаєвою та їхньою донькою / © instagram.com/lesia_samaieva/

Самінін також розповів, що допомагає йому та Лесі Самаєвій зберігати стосунки вже понад 25 років. За словами артиста, секрет їхнього шлюбу полягає у любові, повазі та довірі.

«Зберігає наш союз любов один до одного, повага, довіра. Мені здається, повага і довіра — це дві такі основні сили, які утримують людей один з одним», — зазначив актор.

Андрій Самінін з Анною Севастьяновою / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Про доньку, її коханого та багаторічний шлюб із Лесею Самаєвою Андрій Самінін розповів в інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром».

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "Теж плутаються у тексті": РУДИНСЬКИЙ вперше про роботу з БРОУДІ і ПЕННОМ. Прем’єра кіно ЗА ПЕРЕМОГУ

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