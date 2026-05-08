ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
548
Час на прочитання
1 хв

Чоловік Лілії Ребрик публічно звернувся до ведучої в її 45-річчя та показав нове романтичне фото

Андрій Дикий розчулив прихильників святковим дописом та власними словами про кохану дружину.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Лілія Ребрик з чоловіком та доньками

Лілія Ребрик з чоловіком та доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик святкує 45-річчя — чоловік зірки Андрій Дикий публічно звернувся до неї з романтичним привітанням.

8 травня знаменитість відзначає ювілей. Одним із перших її привітав коханий чоловік. Хореограф опублікував у соцмережі спільне фото з дружиною та залишив емоційне зізнання. У дописі він подякував долі за зустріч із Лілією та не приховав своїх почуттів. Публікація швидко зібрала теплі реакції шанувальників пари. А сама іменинниця ніжно відповіла на такі щемкі слова.

«З днем народження, моя любов. Скажу тобі дуже просто — люблю тебе більше за життя! Кожен день з тобою — це щастя. Дякую Всесвіту за тебе. У мене до Всесвіту тільки одне питання — чому я не зустрів тебе раніше? Мені здається, скільки б я не прожив з тобою наших років, мені буде мало», — написав Андрій Дикий.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / © instagram.com/andrii_dykyi

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / © instagram.com/andrii_dykyi

У коментарях під дописом Лілія Ребрик лаконічно, проте зворушливо відповіла чоловікові. Ведуча залишила коротке, але промовисте зізнання, доповнивши його символом серця.

«Люблю», — відповіла акторка.

Пара давно вважається однією з найміцніших у українському шоубізнесі. Лілія Ребрик та Андрій Дикий перебувають у шлюбі понад 14 років. Разом вони виховують трьох доньок — Діану, Поліну та Аделіну.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала щемливу зустріч із батьками в Чернівцях.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
548
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie