Чоловік Лілії Ребрик публічно звернувся до ведучої в її 45-річчя та показав нове романтичне фото
Андрій Дикий розчулив прихильників святковим дописом та власними словами про кохану дружину.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик святкує 45-річчя — чоловік зірки Андрій Дикий публічно звернувся до неї з романтичним привітанням.
8 травня знаменитість відзначає ювілей. Одним із перших її привітав коханий чоловік. Хореограф опублікував у соцмережі спільне фото з дружиною та залишив емоційне зізнання. У дописі він подякував долі за зустріч із Лілією та не приховав своїх почуттів. Публікація швидко зібрала теплі реакції шанувальників пари. А сама іменинниця ніжно відповіла на такі щемкі слова.
«З днем народження, моя любов. Скажу тобі дуже просто — люблю тебе більше за життя! Кожен день з тобою — це щастя. Дякую Всесвіту за тебе. У мене до Всесвіту тільки одне питання — чому я не зустрів тебе раніше? Мені здається, скільки б я не прожив з тобою наших років, мені буде мало», — написав Андрій Дикий.
У коментарях під дописом Лілія Ребрик лаконічно, проте зворушливо відповіла чоловікові. Ведуча залишила коротке, але промовисте зізнання, доповнивши його символом серця.
«Люблю», — відповіла акторка.
Пара давно вважається однією з найміцніших у українському шоубізнесі. Лілія Ребрик та Андрій Дикий перебувають у шлюбі понад 14 років. Разом вони виховують трьох доньок — Діану, Поліну та Аделіну.
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала щемливу зустріч із батьками в Чернівцях.