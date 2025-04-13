Чоловік MamaRika чуттєво привітав її з 36-річчям і показав їхні романтичні фото на тлі моря

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/serega_sereda

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Чоловік української співачки MamaRika — гуморист Сергій Середа — чуттєво привітав дружину з 36-річчям та показав їхні романтичні фото.

Так, 13 квітня у виконавиці особливе свято. Саме цього дня в артистки день народження. MamaRika виповнюється 36 років. Чоловік співачки вже встиг її публічно привітати зі святом. В Instagram Середа адресував дружині теплі та ніжні слова. Гуморист зізнається, що йому неабияк пощастило, що 10 років тому зустрів MamaRika. Шоумен говорить, що співачка стала для нього найкращою дружиною, другом та подарувала сина.

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/serega_sereda

“Якось дуже давно один мій друг сказав слова, які я запам’ятав на все життя: “Іноді найкраще — це не завжди твоє, але якщо це твоє — то це завжди найкраще!“. І це дійсно правда, бо 10 років тому я зустрів свою людину, і вона стала моїм найкращим другом, найкращою дружиною і найкращою мамою для нашого сина! А сьогодні (13 квітня — прим. ред.) у цієї людини день народження. Тому привітайте мою MamaRika, їй буде дуже приємно”, — привітав кохану Сергій Середа.

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MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/serega_sereda

Окрім того, шоумен опублікував спільні романтичні фото зі співачкою, які, схоже, були зроблені в Одесі на тлі моря. На знімках закохані ніжно обіймаються та дарують одне одному теплу усмішку. Як зазначив Сергія Середа, поява MamaRika — це найкраще, що сталося в його житті.

“Кохаю тебе, для мене ти завжди була і будеш найкращим, що ставалось у моєму житті”, — підсумував шоумен.

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/serega_sereda

Нагадаємо, нещодавно співак MONATIK святкував день народження. Дружина артиста ніжно вітала його з 39-річчям і показувала особливий подарунок.