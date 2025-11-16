Чоловік MamaRika після її критики з боку продюсерки Горової став на захист дружини: "Я не погоджуюсь"

MamaRika і Сергій Середа, Ірина Горова

Чоловік і продюсер артистки MamaRika прокоментував нещодавню заяву продюсерки Ірини Горової про нібито відсутність у артистки музичного розвитку.

Так, шоумен Сергій Середа пояснив, що кожна людина може мати власну думку. Проте зі свого боку, він заперечує слова Горової. Обранець співачки пояснив, що її пісні регулярно очолюють тренди на стримінгових платформах. Тож, на його думку, це якнайкращий показник, успіху MamaRika. І додав, що на решту критики його родина не зважає й не збирається скандалити.

«Іра — доросла людина. У неї може бути своя думка. Її думка — це не істина в якійсь кінцевій інстанції. Як я ставлюся? Я з цим не погоджуюсь. Я не буду зараз у відповідь щось казати про її артистів. Я не з тих людей, кого це зачепить. Вона сказала це, а у нас вийшла пісня „Не ходи“, яка на перших місцях у трендах. Виходить, що вона не права. Але з її точки зору, вона права. Якби вона підійшла і сказала це мені, то я б, мабуть, сказав би: „Я так не вважаю, я вважаю інакше“. На заборі теж багато чого пишуть», — зауважив Сергій у шоу «Смачно та душевно«.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Водночас шоумен підкреслив, що на кожному концерті його дружина повністю віддається пісням і своїм шанувальникам. Ба більше, через такий напружений графік у артистки нещодавно виникли серйозні проблеми зі здоров’ям. У результаті MamaRika перенесла операцію. До слова, її трудоголізм Середа прирівнює до її колеги Артема Пивоварова.

«На кожному концерті вона віддається. Ну це Пивоваров, але тільки дівчинка. І ця історія дуже виснажлива. А ти приїжджаєш і ти маєш бути мамою, блогеркою. І до того ж важливо не просідати у творчому плані», — пояснив шоумен причини погіршення самопочуття в артистки.