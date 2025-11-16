ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
2 хв

Чоловік MamaRika після її критики з боку продюсерки Горової став на захист дружини: "Я не погоджуюсь"

Сергій Середа пояснив свою позицію та чи зачепило це його.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
MamaRika і Сергій Середа, Ірина Горова

MamaRika і Сергій Середа, Ірина Горова

Чоловік і продюсер артистки MamaRika прокоментував нещодавню заяву продюсерки Ірини Горової про нібито відсутність у артистки музичного розвитку.

Так, шоумен Сергій Середа пояснив, що кожна людина може мати власну думку. Проте зі свого боку, він заперечує слова Горової. Обранець співачки пояснив, що її пісні регулярно очолюють тренди на стримінгових платформах. Тож, на його думку, це якнайкращий показник, успіху MamaRika. І додав, що на решту критики його родина не зважає й не збирається скандалити.

«Іра — доросла людина. У неї може бути своя думка. Її думка — це не істина в якійсь кінцевій інстанції. Як я ставлюся? Я з цим не погоджуюсь. Я не буду зараз у відповідь щось казати про її артистів. Я не з тих людей, кого це зачепить. Вона сказала це, а у нас вийшла пісня „Не ходи“, яка на перших місцях у трендах. Виходить, що вона не права. Але з її точки зору, вона права. Якби вона підійшла і сказала це мені, то я б, мабуть, сказав би: „Я так не вважаю, я вважаю інакше“. На заборі теж багато чого пишуть», — зауважив Сергій у шоу «Смачно та душевно«.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Водночас шоумен підкреслив, що на кожному концерті його дружина повністю віддається пісням і своїм шанувальникам. Ба більше, через такий напружений графік у артистки нещодавно виникли серйозні проблеми зі здоров’ям. У результаті MamaRika перенесла операцію. До слова, її трудоголізм Середа прирівнює до її колеги Артема Пивоварова.

«На кожному концерті вона віддається. Ну це Пивоваров, але тільки дівчинка. І ця історія дуже виснажлива. А ти приїжджаєш і ти маєш бути мамою, блогеркою. І до того ж важливо не просідати у творчому плані», — пояснив шоумен причини погіршення самопочуття в артистки.

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie