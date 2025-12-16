ТСН у соціальних мережах

Гламур
119
1 хв

Чоловік MamaRika подарував їй розкішний автомобіль вартістю понад 30 тисяч доларів

Коханий артистки зробив їй такий презент з нагоди особливої дати.

Валерія Сулима
MamaRika та Сергій Середа

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika похизувалась розкішним подарунком від чоловіка, гумориста Сергія Середи.

Так, у сімейному житті подружжя була особлива дата. Минуло рівно 11 років, як гуморист покликав артистку на побачення, і відтоді почалась їхня історія кохання. І цьогоріч Сергій Середа вирішив по-особливому привітати MamaRika. Оскільки співачка нещодавно отримала водійське посвідчення, то комік подарував їй розкішний елетромобіль.

Авто MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Авто MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

"Сьогодні рівно 11 років, як ти запросив мене на перше побачення і при всіх взяв мене за руку та заявив: "Це моя майбутня дружина!". І до сьогодні ти не припиняєш мене дивувати, кохання моє", - звернулась до чоловіка артистка.

Авто MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Авто MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Коханий MamaRika подарував їй автомобіль Mercedes-Benz EQA 260. Це є елетромобіль. Вартість авто стартує від 30 до 50 тисяч доларів в залежності від комплектації. До слова, гуморист дарував артистці новий автомобіль з салону.

"Моє перше авто! Я досі шокована. Доведеться сісти за кермо і втратити найсексуальнішого водія", - жартує артистка.

Авто MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Авто MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

119
