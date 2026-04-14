Чоловік MamaRika приголомшив, як вона за 11 років змінилась до невпізнання

Сергій Середа та MamaRika / © instagram.com/serega_sereda

Українська співачка MamaRika 13 квітня відсвяткувала день народження.

Виконавиці виповнилось 37 років. Цього дня артистка отримала безліч привітань, компліментів та теплих слів із побажаннями. Звичайно ж, чоловік MamaRika, гуморист Сергій Середа, теж не залишив її без уваги. Комік присвятив дружині допис в Instagram та не стримався, аби не підколоти.

Сергій Середа поділився архівними кадрами MamaRika. Він показав, який вигляд співачка мала 11 років тому. У виконавиці тоді було коротке чорняве волосся, і вона також віддавала перевагу яскравому макіяжу.

MamaRika 11 років тому / © instagram.com/serega_sereda

З роками артистка кардинально змінилась. MamaRika відростила довге волосся, надає перевагу більш стриманому макіяжу та має просто неймовірний вигляд. Сергій Середа підколов дружину, що це приклад того, якою б співачка була, якби вони не зустрілися.

MamaRika зараз / © instagram.com/serega_sereda

"13 квітня день народження у моєї коханої, і ця добірка світлин зроблена не просто так! Між другою і останньою фоткою різниця в 11 років, і наглядний приклад того, який би зараз вигляд MamaRika мала, якби ми не зустрілись. Про те, який би вигляд мав я, мабуть, краще промовчати. Ну, а якщо без жартів, то з черговим вісімнадцятиріччям тебе", - привітав дружину гуморист.

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/serega_sereda

