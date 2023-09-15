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Чоловік MamaRika розповів, як його жорстоко побили до втрати пам'яті під Одесою

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
872
Час на прочитання
2 хв
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Чоловік MamaRika розповів, як його жорстоко побили до втрати пам'яті під Одесою

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/serega_sereda

Сергій Середа поділився моторошною історією зі свого юнацтва.

Чоловік співачки MamaRika, продюсер Сергій Середа, пригадав моторошну історію, яка сталася з ним, коли він був підлітком.

У програмі "Слава+" Сергій розповів, що своє дитинство та юність провів у селі Фонтанка, що на Одещині. Середа пригадує, що нерідко між місцевими хлопцями виникали суперечки, які могли перерости у бійки. Втім, одного разу така сварка ледь не коштувала Середі життя.

"У мене була така історія, це був 9 клас. Я точно це пам'ятаю, тому що я не здавав іспит. Це єдиний плюс цієї історії. Тому що мене настільки сильно побили, що в мене була часткова втрата пам'яті. У мене один день повністю, я його геть не пам'ятаю. Я пам'ятаю цей ранок. Я відкриваю очі і не можу встати, тому що в мене  все прилипло до подушки. Я не розумію, що таке. Я починаю віддирати і так відчуваю на обличчі на щоці на губах, це кров. Я бачу що на подушці теж кров. Я такий: що взагалі відбувається. Я починаю відчувати обличчя і розумію, що пропорції цього обличчя не такі як мають бути. У мене гематома над бровами, величезна губа. Батьки певно почули, що я вже прокинувся. Заходить мама. Бачу, вона заплакана, батько. Вони так дуже обережно до мене, мене це збентежило, вони такі: "Так, ти мене впізнаєш?". Я такий: "Так". "Як мене звати". Я кажу. Мама починає плакати. Я вже потім зрозумів, що коли мене побили і привели додому, я не міг відповісти їм на ці запитання", - розповів історію Сергій.

Сергій Середа / ©
Сергій Середа

За словами Середи, тоді, коли його жорстоко побили стався конфлікт між підлітками. Однак, каже Сергій, били його не підлітки:

"Били мене, як вже потім з'ясувалося, але точно покликали старших ті, кого ми образили. А ті старші виявилося, вони тільки вийшли з в'язниці. Там чи два чи три чувака і вони відірвались на малому. Як мені розповідали, в мене і на голові стрибали. Що там тільки не було. Але я взагалі не пам'ятаю цей день", - поділився Середа.

Продюсер розповів, що, врешті, його кривдники понесли відповідальність за свій вчинок. Щоправда, не перед законом.

"Карма їх настигла. Я не знаю, як так сталося, такий збіг обставин, що одного знайшли… Ну їх познаходили потім. Неживими. Може, вони не мене одного побили…" – припустив Сергій.

Нагадаємо, нещодавно прикра ситуація сталася і з дружиною Сергія Середи, співачкою MamaRika. Артистка показалася з розбитим чолом і розповіла, що з нею сталося.

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Дата публікації
Перегляди
872
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