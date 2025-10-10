Чоловік MamaRika шокував сумою доходу співачки та пояснив, куди йдуть його кошти з YouTube

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/serega_sereda

Чоловік і продюсер артистки Сергій Середа розкрив дохід української співачки MamaRika.

За словами Сергія, заробіток виконавиці від роялті за онлайн-прослуховування її пісень становить у середньому 30–35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5–1,7 млн грн). Водночас він підкреслив, що така сума виходить не з однієї композиції, а з усього репертуару. Ба більше, з усіх коштів митцям потрібно витратити частину на податки та інші технічні деталі.

"Я можу сказати, скільки надходить нам за квартал, не з однієї пісні, а з усього каталогу. У середньому — 30–35 тисяч євро за квартал. Ці гроші оподатковуються. До того ж частина доходу перераховується артистам за дуетні пісні, відсотки — партнерам. Усі роялті завжди виплачуються прозоро, подаються звіти, все робиться по-чесному", — повідомив Середа в інтерв’ю Oboz.ua.

MamaRika та Сергій Середа

Сергій також пояснив, чому сам не отримує гроші з власного контенту на YouTube. Коханий співачки розповів, що канал у соцмережах створював не з метою власного заробітку, а для допомоги країні.

"Від самого початку створення мого YouTube вся монетизація йде на допомогу Збройним силам України. За два роки ми перерахували понад два мільйони гривень. Я це проговорював відразу: YouTube-канал створювався не для заробітку, а щоб підтримувати армію", — додав Сергій.

