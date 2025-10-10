ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
364
Час на прочитання
2 хв

Чоловік MamaRika шокував сумою доходу співачки та пояснив, куди йдуть його кошти з YouTube

Творчість родини приносить їм стабільний прибуток навіть у складні часи, проте є свої нюанси.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
MamaRika та Сергій Середа

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/serega_sereda

Чоловік і продюсер артистки Сергій Середа розкрив дохід української співачки MamaRika.

За словами Сергія, заробіток виконавиці від роялті за онлайн-прослуховування її пісень становить у середньому 30–35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5–1,7 млн грн). Водночас він підкреслив, що така сума виходить не з однієї композиції, а з усього репертуару. Ба більше, з усіх коштів митцям потрібно витратити частину на податки та інші технічні деталі.

"Я можу сказати, скільки надходить нам за квартал, не з однієї пісні, а з усього каталогу. У середньому — 30–35 тисяч євро за квартал. Ці гроші оподатковуються. До того ж частина доходу перераховується артистам за дуетні пісні, відсотки — партнерам. Усі роялті завжди виплачуються прозоро, подаються звіти, все робиться по-чесному", — повідомив Середа в інтерв’ю Oboz.ua.

MamaRika та Сергій Середа

MamaRika та Сергій Середа

Сергій також пояснив, чому сам не отримує гроші з власного контенту на YouTube. Коханий співачки розповів, що канал у соцмережах створював не з метою власного заробітку, а для допомоги країні.

"Від самого початку створення мого YouTube вся монетизація йде на допомогу Збройним силам України. За два роки ми перерахували понад два мільйони гривень. Я це проговорював відразу: YouTube-канал створювався не для заробітку, а щоб підтримувати армію", — додав Сергій.

Нагадаємо, нещодавно донька співачки Олі Полякової, Маша, розповіла про життя у США. Дівчина поділилася, що оренда житла там вражає ціною, а з чоловіком вони мешкають у різних кімнатах через дві вагомі причини.

Дата публікації
Кількість переглядів
364
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie