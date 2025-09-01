Чоловік MamaRika вперше відповів на чутки про вагітність дружини: "Не завжди залежить від нас"

MamaRika з чоловіком / © instagram.com/mamarika_official

Український шоумен Сергій Середа вперше відреагував на чутки довкола вагітності його дружини, співачки MamaRika.

Річ у тому, що зіркове подружжя запідозрили в очікуванні на друге маля після виходу нового хіта співачки. Зокрема, у рядках пісні "Одне питання" з'являються такі слова: "Спочатку ми удвох, потім утрьох, а зараз вчотирьох". Це породило чимало чуток. Одні припускали, що артистка вагітна вдруге, а інші ж вбачали у тексті мову про їхнього домашнього улюбленця, песика Рокі, як члена родини.

Зрештою, Сергій розставив усі крапки над "і". Він спочатку спробував віджартуватися, мовляв, "треба послухати пісню", бо він поза контекстом. Але після жартів зізнався, що зараз MamaRika не вагітна. Він додав, що для них обох народження ще однієї дитини — дуже серйозний крок, до якого вони поки що не готові. Тому зараз вони виховують лише свого первістка Давіда.

MamaRika з чоловіком і сином / © instagram.com/mamarika_official

"Треба послухати пісню. Чи можна перший триместр вважати вагітністю? Тоді ні (не вагітна – прим. ред.). Це не завжди залежить від нас, а й від якості певних штук. Якщо відверто й без жартів, то не дуже хочеться. Коли згадуєш, як багато часу ти приділяєш дитині, від чого ти відмовляєшся…" — зізнався Середа в коментарі "Люкс ФМ".

