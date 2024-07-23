Чоловік MamaRika зізнався, як після серйозної кризи у стосунках вони оживили романтику

Сергій Середа поділився, яким методом їм вдалося врятувати шлюб.
Український ведучий, гуморист Сергій Середа розповів подробиці стосунків зі співачкою MamaRika після пережитої серйозної кризи.
За словами шоумена, на щастя, гострі періоди в їхньому житті вже позаду. Сергій зізнався, що непорозуміння зникли, коли вони почали присвячувати час виключно собі як парі. Відтак, ведучий зі співачкою віднедавна започаткували нову традицію – щомісяця влаштовувати собі побачення. Проте Середа зазначає, що все ж інколи вони роблять виключення з правил і беруть з собою сина Давида.
"Не так давно був тяжкий період у нашому сімейному житті. Після цього ми вирішили дозволяти собі відпочивати. Бо ми дуже багато працюємо, заганяємося і через це втрачаємо одне одного. Час, який ми проводимо разом, це ввечері, коли поцілувалися й пішли спати. Тому раз на місяць робитимемо окремі вихідні, де лише мама й тато. Це якісь подорожі в рамках України чи навіть Києва", - поділився артист у коментарі "ЖВЛ представляє".
Нагадаємо, нещодавно обраниця міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, бізнесвумен Світлана Павелецька відверто заговорила про кризи в їхніх стосунках і як їх переживали.
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