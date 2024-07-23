Чоловік MamaRika зізнався, як після серйозної кризи у стосунках вони оживили романтику

Український ведучий, гуморист Сергій Середа розповів подробиці стосунків зі співачкою MamaRika після пережитої серйозної кризи.

За словами шоумена, на щастя, гострі періоди в їхньому житті вже позаду. Сергій зізнався, що непорозуміння зникли, коли вони почали присвячувати час виключно собі як парі. Відтак, ведучий зі співачкою віднедавна започаткували нову традицію – щомісяця влаштовувати собі побачення. Проте Середа зазначає, що все ж інколи вони роблять виключення з правил і беруть з собою сина Давида.

"Не так давно був тяжкий період у нашому сімейному житті. Після цього ми вирішили дозволяти собі відпочивати. Бо ми дуже багато працюємо, заганяємося і через це втрачаємо одне одного. Час, який ми проводимо разом, це ввечері, коли поцілувалися й пішли спати. Тому раз на місяць робитимемо окремі вихідні, де лише мама й тато. Це якісь подорожі в рамках України чи навіть Києва", - поділився артист у коментарі "ЖВЛ представляє".

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Нагадаємо, нещодавно обраниця міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, бізнесвумен Світлана Павелецька відверто заговорила про кризи в їхніх стосунках і як їх переживали.

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