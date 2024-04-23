Чоловік MamaRika зізнався, як вони майже розлучилися та що рятує їхній шлюб: "Складна ситуація"

Український ведучий, гуморист Сергій Середа відверто розповів про подолання кризи у шлюбі зі співачкою MamaRika, яка нещодавно заявила, що вони перебувають на межі розлучення.

Як зізнається ведучий в програмі "ЖВЛ", хоч вони з дружиною і переживають зовсім нелегкий період, але все ж намагаються врятувати кохання. За словами Середи, це вдається робити за допомогою щирих діалогів наодинці.

"Вкладаємо Давіда (сина – прим. ред.), щоб нам ніхто не заважав і починаємо дуже щиро розмовляти. Не побоюючись того, що когось можемо образити", – поділився шоумен.

MamaRika та Сергій Середа з їхнім сином / Фото: instagram.com/mamarika_official

Окрім того, гуморист приголомшив, що в день виходу пісні MamaRika, де оспівується їхня криза стосунків, вони були готові розлучитися. На щастя, пара вчасно оговталася і зрозуміла, що їм під силу виправити ситуацію та подолати труднощі в шлюбі. Нині цей процес все ще триває.

"Три місяці тому була більш складна ситуація. У день релізу ми вже просто розходимося, але на наступний день якось все пішло… Я взагалі за те, що якщо є найменший шанс, то треба ним скористатися. Треба спробувати довести до кінця", – зізнався Сергій.

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika розповіла про ревнощі з боку чоловіка Сергія Середи й як це змінило її.

Читайте також: