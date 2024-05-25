Чоловік Маші Єфросиніної зворушив ніжним привітанням дружини з ювілеєм: "Я дуже вдячний долі"

Сьогодні, 25 травня, ведуча Маша Єфросиніна святкує ювілей.

З нагоди свята до знаменитості публічно звернувся її чоловік, бізнесмен і військовий Тимур Хромаєв. У своєму фотоблогу обранець ведучої пригадав їхні перші миті знайомства і щиро подякував за родину, яку їм вдалося створити, попри труднощі на шляху. І додав чуттєве чорно-біле фото іменинниці.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/timur_khromaev

"Машенько, сьогодні важливий день – у тебе День народження, та ще й кругла дата. Я не рахую роки разом, але я дуже вдячний долі, що зустрів тебе тоді в Ялті, і за кожен рік, місяць, день, які ми провели разом. Дуже вдячний тобі за справжність почуттів, за дітей, за нашу сім'ю, за те, що навчилася приймати мої рішення, навіть якщо не погоджуєшся з ними всередині. На моїх очах ти змінювалася, і продовжуєш змінюватися. Зараз, коли я несу свій військовий обов'язок, ти сама справляєшся зі всіма обов'язками голови нашої сім'ї. Я тебе називаю "жінка-центр прийняття рішень" недаремно. Ти стала справжнім надійним тилом для мене і наших дітей. Дякую. І вітаю! Моя Машо, роки – це лише шлях, який тебе загартовує. Кохаю тебе", - замилував чоловік Єфросиніної привітанням.

Своєю чергою, Маша вже поставила вподобайку допису коханого.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна з подругою Олею Поляковою відірвалися на концерті Макса Барських і поділилися враженнями.

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