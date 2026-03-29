Чоловік Маші Єфросиніної несподівано потрапив у кадр із Зеленським в ОАЕ

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв / © instagram.com/mashaefrosinina

Чоловіка української ведучої Маші Єфросиніної військового Тимура Хромаєва помітили на зустрічі з Володимиром Зеленським в ОАЕ, де йшлося про безпеку та співпрацю із закордонними партнерами.

Під час робочого візиту президента до ОАЕ серед українських військових і експертів був також і Тимур Хромаєв. На відео, яке опублікував Зеленський, видно, як він вітає чоловіка ведучої рукостисканням. Нині Хромаєв разом з іншими фахівцями допомагає партнерам ділитися досвідом у сфері безпеки. Команда вже кілька тижнів працює за кордоном і має перші результати.

«Уже кілька тижнів тут працюють українці, щоб надати допомогу в захисті життів. Зустрілися із представниками цієї нашої команди й обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах і деякі пропозиції. Наша спільна мета з партнерами — більше безпеки. Українці, на жаль, добре пам’ятають, як це було, коли розпочалася повномасштабна агресія Росії проти нашої країни. Багато залежало від швидких і ефективних оборонних рішень. Сьогодні Україна не тільки потребує допомоги, а сама готова підтримати тих, хто підтримує нас», — написав Володимир Олександрович.

Як зазначив президент, українські спеціалісти вже співпрацюють із силовими структурами ОАЕ. Український досвід у війні нині стає важливим для міжнародних партнерів.

«Подякував хлопцям за службу й за ту повагу, яка відчувається до України в регіоні. Наш народ заслуговує на цю повагу й дійсно є одним із тих, хто може повертати безпеку. Слава Україні!» — наголосив Зеленський.

Важливо зазначити, Тимур Хромаєв перебуває у лавах добровольців ЗСУ з 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна показалась з чоловіком та публічно звернулась до нього.