Чоловік Наді Дорофєєвої Кацурін приголомшив, який вигляд мав 20 років тому з білою густою шевелюрою

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

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Чоловік української співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін, показав, який вигляд мав 20 років тому.

Зокрема, у День Києва бізнесмен поділився дописом, де пригадав свій переїзд із Бердянська до столиці України. Сталося це ще 20 років тому. Міша Кацурін поділився архівним фото з того часу. На знімку ще зовсім юного ресторатора просто не впізнати. Чоловік Наді Дорофєєвої, який зараз майже голомозий, тоді мав густу шевелюру, яка була пофарбована в білий колір.

Обранець артистки поділився, що від моменту його переїзду до Києва багато чого змінилося. Проте незмінним залишається захват Кацуріна містом, а також велика любов до столиці.

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Саме такий вигляд мав Міша Кацурін 20 років тому / © instagram.com/misha_katsurin

"От із такою білосніжною шевелюрою, картатою сумкою від мами і з повною захвату фізіономією 20 років тому я переїхав до Києва. Сумка вже інша, волосся інше, а от захват міцнішав щороку і став великою любов'ю. Київ – найкраще місто у світі", - поділився Кацурін.

Зазначимо, інші знаменитості теж активно вітали з Днем Києва. Зокрема, ведуча Катерина Осадча показала свої улюблені місця в столиці, а співачка Настя Каменських поділилася фото серед каштанів.