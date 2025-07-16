Чоловік Наді Дорофєєвої Кацурін серйозно отруївся у власному ж ресторані: "Лягаю в інфекційну"

Міша Кацурін / © instagram.com/misha_katsurin

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Чоловік української співачки Наді Дорофєєвої - Міша Кацурін – отруївся у власному ж ресторані.

Обранець артистки зовсім нещодавно відкрив заклад у Львові. Однак ця подія не минула без неприємних інцидентів. Міша Кацурін говорить, що отруївся в ресторані. Ба більше, окрім нього про подібні симптоми заявили ще 11 відвідувачів. Ресторатор припускає, що отруєння сталося через яйця та яєчний крем у десертах.

"Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. Попередня гіпотеза - яйця і яєчний крем в десертах 14 і 15 липня", - поділився ресторатор.

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Допис Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

Наразі ресторан у Львові на певний час зачинили, тим часом санстанція з'ясовує причини отруєння. Зі свого боку Міша Кацурін звернувся до відвідувачів закладу, які постраждали, та пообіцяв їм відшкодувати кошти за лікування.

"Я теж лягаю в інфекційну, бо стан паскудний", - зізнався ресторатор.

Тим часом Надя Дорофєєва підтримала чоловіка та побажала скорішого одужання йому і всім тих, хто отруївся: "Мені так шкода, коханий. Головне, щоб люди і ти швидше одужали".

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва опинялася в лікарні. Артистка розповіла про свої проблеми зі здоров'ям.

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