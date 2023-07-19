Чоловік Наді Дорофєєвої показав їхній весільний "матюкливий" торт у вигляді чоловічого статевого органу

Закохані підійшли творчо до створення солодкої страви на своєму святі.
Українська співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін, які у червні зіграли весілля, поступово діляться подробицями свого свята.
Цього разу новоспечене подружжя показало, яким був їхній весільний торт. Нестандартна парочка мала й оригінальну солодку страву на своєму святі. Як розповів Кацурін, торт для їхнього весілля хоча й був виконаний у вигляді лебедя, втім отримав назву "Й*баний Гусь".
Також новоспечений чоловік Наді Дорофєєвої зізнався, що за задумом кондитера, який робив їм торт, якщо на нього дивитися зверху, то він нагадує чоловічий статевий орган.
"Хочу поділитися з вами концепцією нашого з Надею весільного торта. Перед вами "Й*баний Гусь". Згідно із видатною художньою задумкою кондитера, якщо дивитися на "Й*баного Гуся" зверху, то він не лише гусь, а і х*й. До речі, за смаком "Й*баний Гусь", це київський торт", - розповів Кацурін.
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва поділилася, як Міша Кацурін їй освідчився та чи змінювала вона своє прізвище після весілля.
Читайте також: