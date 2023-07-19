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Чоловік Наді Дорофєєвої показав їхній весільний "матюкливий" торт у вигляді чоловічого статевого органу

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Чоловік Наді Дорофєєвої показав їхній весільний "матюкливий" торт у вигляді чоловічого статевого органу

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Закохані підійшли творчо до створення солодкої страви на своєму святі.

Українська співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін, які у червні зіграли весілля, поступово діляться подробицями свого свята.

Цього разу новоспечене подружжя показало, яким був їхній весільний торт. Нестандартна парочка мала й оригінальну солодку страву на своєму святі. Як розповів Кацурін, торт для їхнього весілля хоча й був виконаний у вигляді лебедя, втім отримав назву "Й*баний Гусь".

Весільний торт Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin
Весільний торт Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Також новоспечений чоловік Наді Дорофєєвої зізнався, що за задумом кондитера, який робив їм торт, якщо на нього дивитися зверху, то він нагадує чоловічий статевий орган.

Весільний торт Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin
Весільний торт Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Хочу поділитися з вами концепцією нашого з Надею весільного торта. Перед вами "Й*баний Гусь". Згідно із видатною художньою задумкою кондитера, якщо дивитися на "Й*баного Гуся" зверху, то він не лише гусь, а і х*й. До речі, за смаком "Й*баний Гусь", це київський торт", - розповів Кацурін.

Весільний торт Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin
Весільний торт Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва поділилася, як Міша Кацурін їй освідчився та чи змінювала вона своє прізвище після весілля.

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Дата публікації
Перегляди
174
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