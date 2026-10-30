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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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558
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Чоловік Наді Дорофєєвої показав її на лікарняному ліжку: що сталося зі співачкою

Ресторатор опублікував кадр із лікарняної палати.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Український ресторатор Міша Кацурін неабияк заінтригував підписників новим фото дружини, співачки Наді Дорофєєвої, яке зробив у лікарняній палаті.

Артистка опинилася на лікарняному ліжку. На опублікованому кадрі вона усміхається та позує без макіяжу. Для перебування в медзакладі Надя обрала звичайну картату сорочку. Поруч із нею на столику стоїть таця з їжею. Світлиною Кацурін поділився у своєму Instagram, однак жодних пояснень до неї не додав.

Що саме привело співачку до лікарні, ресторатор не уточнив. Сама Дорофєєва також поки не розповідала шанувальникам про причини госпіталізації чи своє самопочуття. Тож наразі залишається невідомим, чи йдеться про планове обстеження, чи артистці знадобилася медична допомога через певні проблеми зі здоров’ям.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофєєва / © instagram.com/misha_katsurin

Водночас це не перший випадок, коли Надя відверто розповідає про труднощі зі здоров’ям. Раніше співачка вже стикалася з проблемами, які безпосередньо впливали на її сценічну діяльність.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва розповіла про виявлену у неї пухлину в грудях та зробила важливу заяву.

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