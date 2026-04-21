Чоловік Наді Дорофєєвої розчулив смішними фото коханої в день її 36-річчя
Міша Кацурін показав артистку такою, якою її рідко бачать фани.
21 квітня у Мережі з’явилися архівні фото співачки Наді Дорофєєвої, які її чоловік, ресторатор Міша Кацурін, опублікував на честь її дня народження, показавши зірку в несподівано домашньому й смішному амплуа.
Цього дня артистці виповнилося 36 років. Її чоловік вирішив відсвяткувати подію публічно, але без пафосу. Він зібрав добірку сімейних кадрів із різних моментів життя. На фото Надя постає дуже різною — від сонної до максимально енергійної. Деякі світлини викликають усмішку навіть без пояснень. Кацурін підкреслив, що саме така різноманітність і робить її особливою.
«Я кохаю всі відтінки Наді Дорофєєвої. Інстаграм дозволяє завантажити лише 20. З днем народження, фантастична істота», — написав Міша.
У добірці, яку опублікував ресторатор, видно не лише романтичні моменти пари, а й прості побутові кадри, що зазвичай залишаються поза увагою публіки. Такий формат привітання швидко привернув увагу підписників, адже замість постановних знімків — живі емоції та справжні моменти. Кацурін також підписав кожну світлину по списку, назвавши артистку вигаданими епітетами, до прикладу, «Надєнька вокально-інструментальна, пʼяненька, vipdelux, передконцертна, десятиметрова, післянаркозна, жовтопресна, укрзалізнична, латепоглинаюча, пляжнокупальна, підземнопаркувальна» тощо.
Поки що сама іменинниця не показувала, як саме проводить свій день народження, і не ділилася святковими планами.
