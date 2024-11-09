Чоловік Наді Дорофєєвої замилував фото з коханою та його дітьми у їхньому будинку

Кацурін показав, як він з родиною час проводить.

Чоловік співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін поділився цінними для нього моментами за останній період.

Так, у своєму фотоблогу Міша опублікував серію фото, зроблених за останні місяці. Серед світлин можна помітити, як ресторатор працює та проводить час у колі друзів. Однак у добірці також знайшлося місце і для родинного контенту. Зокрема, Кацурін показався з коханою у модних луках в їхньому просторому будинку.

Міша Кацурін і Олег Гороховський / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Крім того, чоловік Дорофєєвої показав, як сонна співачка ніжиться у ліжку, поки біля неї бавляться його діти від першого шлюбу з Дашею Кацуріною. На іншому зображенні ресторатор вже сам позує з сином і донькою на тлі заходу сонця під час вечері просто неба.

Діти Міші Кацуріна і Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Міша Кацурін з двома дітьми від першого шлюбу / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Вочевидь, Міша також інколи долучається до гастрольного туру й їздить на концерти з дружиною. Тож на одному з фото Надя у сценічному образі позує у "фешенебельній гримерці" з валізою.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, нещодавно дружина гумориста Юрія Ткача Вікторія також потішила фанів родинним знімком з їхньою підрослою донечкою. До того ж вона звернулася до зіркового чоловіка з особливим привітанням.

Читайте також: