Чоловік Наді Дорофєєвої замилував фото з коханою та його дітьми у їхньому будинку

Кацурін показав, як він з родиною час проводить.
Чоловік співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін поділився цінними для нього моментами за останній період.
Так, у своєму фотоблогу Міша опублікував серію фото, зроблених за останні місяці. Серед світлин можна помітити, як ресторатор працює та проводить час у колі друзів. Однак у добірці також знайшлося місце і для родинного контенту. Зокрема, Кацурін показався з коханою у модних луках в їхньому просторому будинку.
Крім того, чоловік Дорофєєвої показав, як сонна співачка ніжиться у ліжку, поки біля неї бавляться його діти від першого шлюбу з Дашею Кацуріною. На іншому зображенні ресторатор вже сам позує з сином і донькою на тлі заходу сонця під час вечері просто неба.
Вочевидь, Міша також інколи долучається до гастрольного туру й їздить на концерти з дружиною. Тож на одному з фото Надя у сценічному образі позує у "фешенебельній гримерці" з валізою.
Нагадаємо, нещодавно дружина гумориста Юрія Ткача Вікторія також потішила фанів родинним знімком з їхньою підрослою донечкою. До того ж вона звернулася до зіркового чоловіка з особливим привітанням.
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