Чоловік Наді Дорофєєвої здивував, як його 7-річна донька заробляє перші гроші

Чоловік співачки та тренерки "Голосу країни-13" Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін, здивував, як його 7-річна донька заробляє перші гроші.

Так, Саша працює у ресторані батька. Дівчинці дають незначні доручення. Зокрема, вона складає коробки для замовлень та поливає рослини. У кінці робочого дня Саші дають зарплату. До речі, Кацурін навіть видав доньці фірмовий робочий одяг ресторану. Хоч він і на дівчинку завеликий, однак сорочку вона залюбки носить.

Донька Міші Кацуріна заробляє гроші / Фото: instagram.com/misha_katsurin

До речі, на цьому заробіток Саші не закінчується. Дівчинка може віддати зарплату батькові на зберігання. Тим часом Кацурін платить доньці 10% депозиту щодня. За словами Міші, Саша вже б могла витратити всі кошти. Однак дівчинка вже тиждень збільшує свій дохід.

"Коробки крутяться, гроші заробляються. До речі, татобанк платить 10% на день по депозиту. Вибір для дитини непростий – одразу просадити або відкласти і отримати додатковий заробіток. Вже тиждень все складається на депозит, що мене дуже тішить", - зазначив Кацурін.

Донька Міші Кацуріна заробляє гроші / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Зазначимо, нині донька Міші Кацуріна від шлюбу з Дашею Кацуріною перебуває у Києві та проводить час з батьком. До речі, дівчинка чудово ладнає з дружиною батька – Надею Дорофєєвою. Нещодавно ресторатор показував, як вони всі разом весело проводять час у Києві.

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