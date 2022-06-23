Чоловік Надії Мейхер мовчить про війну в Україні та продовжує розвивати свій бізнес в РФ

Чоловік Надії Мейхер мовчить про війну в Україні та продовжує розвивати свій бізнес в РФ

Поки українська співачка та акторка Надія Мейхер говорить про жахливу війну в Україні, її чоловік-росіянин Михайло Уржумцев продовжує жити в РФ та розвивати свій бізнес.

До слова, чоловік Мейхер має в країні-агресорці свій бізнес у fashion-індустрії. Закривати його Михайло не збирається, а навпаки – розвиватиме.

Разом з тим, бізнесмен мовчить про війну, яку в Україні розв'язала Росія. А коли Михайло говорив про розвиток свого бізнесу, то називав "війну" – "ситуацією".

"Ми 23 лютого багато чого думали, і в компанії зокрема, а потім зрозуміли, що краще навіть не думати про майбутнє. Якщо ситуація розвиватиметься так, як вона розвивається на сьогодні, і нічого не відбуватиметься в той чи інший бік, я думаю, що до осені все буде нормально. Магазини будуть заповнені тим товаром, яким вони мають бути заповнені", - розповів чоловік Мейхер на YouTube-каналі "Сделано – предприимчивый подкаст".

Надія Мейхер / Фото: Instagram Наді Мейхер

Тим часом Надія Мейхер активно говорить про війну, яку розв'язала в Україні Росія. У своєму Instagram співачка розповідає про жахіття, які чинять окупанти. На заяви свого чоловіка Мейхер поки не реагує.

Зазначимо, Надія Мейхер 2014 року вийшла заміж за російського бізнесмена Михайла Уржумцева. Співачка народила чоловіку двох доньок. Надія разом з дітьми жила в Києві, а от Михайло жив на дві країни.

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