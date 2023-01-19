Чоловік Наталки Карпи прокоментував чутки про їхнє розлучення

Чоловік української співачки Наталки Карпи – захисник Євген Тєрєхов – прокоментував чутки про їхнє розлучення.

Зокрема, ще до повномасштабної війни у стосунках пари сталася криза, вони навіть почали жити окремо. Утім, прихильники підозрюють, що Євген та Наталка взагалі вже розлучилися.

В інтерв'ю проєкту "Зірковий" Тєрєхов прокоментував ці плітки. Захисник їх не підтвердив, але й не спростував. Євген зазначив, що не бажає виносити подробиці особистого життя назагал.

Наталка Карпа та Євген Терехов / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Про це історія мовчить. Я вважаю недоцільно про це говорити. Особисте виносити на люди – це дуже непристойно", - прокоментував захисник.

Євген зазначив, що вони з Наталкою нині підтримують зв'язок. За його словами, які б стосунки між ними зі співачкою не були, у них є спільна донька, яка потребує батьків.

"Ми підтримуємо зв'язок. Ми спілкуємось, вона є дуже доброю мамою для нашого дитя. Разом - не разом, але це наше дитя. І поки тато рятує країну, вона займається донькою. І поки донька ще не може належним чином спілкуватися, вона тільки формується в цьому, то доводиться всі забаганки дитини обговорювати з мамою. Тому так відповім", - додав Тєрєхов.

Нагадаємо, ще до початку повномасштабної війни у стосунках Наталки Карпи та Євгена Тєрєхова сталася криза. Проблеми у подружжя почалися після народження доньки.

Коли Росія напала на Україну, Євген пішов служити на передову. Питання стосунків подружжя поки поставило на паузу, адже це не на часі. І Євген, і Наталка також наголошували, що не планують більше ділитися подробицями особистого життя.

Читайте також: