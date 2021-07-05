Чоловік Олени Мозгової повідомив про проблеми зі здоров'ям та готується до операції

Чоловік Олени Мозгової повідомив про проблеми зі здоров'ям та готується до операції

Девіду Аксельроду тепер належить ходити в ортезі.

Чоловік продюсерки Олени Мозгової, співак Девід Аксельрод, який нещодавно показав себе у 90-ті, засмутив фанів новиною.

Артист розповів, що йому належить зробити серйозну операцію. За словами Девіда, у нього проблеми з колінним суставом.

instagram.com/david__axelrod

"Нещодавно я робив МРТ. Спочатку я собі сам поставив діагноз. І це було помилкою, звісно, там нічого з того, що я собі надумав, не було. Але мій лікар сказав, що операція неминуча і її треба робити, якщо я хочу не те, що займатись спортом, а взагалі хоча б ходити без ліків", - поділився Девід.

Також Аксельрод повідомив, що тепер до операції йому доведеться носити ортез, аби не зробити ще гірше своєму здоров'ю.

instagram.com/david__axelrod

"Тепер мені потрібен ортез для того, щоб я міг продовжувати займатись спортом і підготувати себе до операції. Тим самим скоротити час реабілітації, який може тривати від трьох до шести місяців. Тож, наразі я продовжую свою післяковідну реабілітацію, яка плавно переходить у процес підготовки до операції мого колінного суглоба та зв'язок!" – пояснив виконавець.

instagram.com/david__axelrod

Нагадаємо, що днями про проблеми зі здоров'ям повідомила й дружина Девіда Аксельрода, продюсерка Олена Мозгова.

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