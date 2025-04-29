Чоловік Олени Кравець вперше зізнався, як змінився їхній шлюб під час війни та чим він займається

Олена Кравець і її чоловік / © ТСН

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Чоловік ведучої та акторки Олени Кравець уперше за тривалий час розкрив подробиці їхнього особистого життя.

Так, бізнесмен Сергій Кравець завітав на прем'єру моновистави дружини, яка минула у театрі імені Івана Франка в Києві. З ним поспілкувалася журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова. У коментарі Сергій розкрив, як війна змінила їхній з Оленою та дітьми побут. Зокрема, чоловік не став вдаватися в подробиці, але зазначив, що все ж певні трансформації за цей час відбулися, але зберегти почуття вдалося.

"У всіх змінилося життя. Тут всі все розуміють. Моя сім’я була за кордоном перші пів року на початку повномасштабного вторгнення. Потім повернулися, як я їх не вмовляв лишатися там у безпеці. Повернулися й почали допомагати армії й робити такі вистави", — розповів Кравець.

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До того ж зазначив, що зараз він і його кохана працюють на благо України. Сергій говорить, що займається виробництвом фільмів, зокрема й документальних на військову тематику. І у майбутньому планує продовжувати розвиватися у цьому напрямі.

Сергій Кравець / © ТСН

"Я не пов'язаний з "Кварталом" уже майже 10 років. На початку повномасштабного вторгнення ми робили документальні проєкти й ми працюємо в тому ж дусі. Останній наш фільм вийшов нещодавно і він присвячений обороні Макарова. Є інтернет-проєкти. Але більше наша увага спрямована на художні фільми — це те, що треба, бо вони працюють ліпше", — поділився чоловік акторки.

Ба більше, кіномитець навіть готовий запросити дружину в один зі своїх майбутніх художніх фільмів. Він зазначив, що Олена неодмінно має з'явитися у нього в стрічці, адже володіє чудовою акторською грою.

"Авжеж! Вона, по-перше, талановита акторка, а по-друге, моя дружина. І як це робити своє кіно та не зняти свою дружину? Ви ж розумієте, вдома прилетить", — жартома додав Сергій Кравець.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показала свого чоловіка Валентина на милому відео з дня народження їхньої доньки.