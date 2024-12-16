Чоловік Ольги Сумської пояснив, чому її старша донька Паперна під час війни живе в Росії

Чоловік української акторки Ольги Сумської – Віталій Борисюк – пояснив, чому її старша донька під час повномасштабної війни не виїжджає з Росії.

До слова, родина артистки часто стикається з хейтом через те, що Антоніна Паперна живе та працює в РФ. У коментарі для "Люкс ФМ" Борисюк зізнається, що прилітає не лише Сумській, а й йому. За словами актора, він, звичайно, переймається через ситуацію, що склалася, адже Тоня для нього як рідна донька.

"Тоня для мене як рідна дитина, бо я з нею з піврічного віку. Тоня від року мене вже називала татом. Тоня для мене – це повноцінна друга дитина. Я так само переймаюся і хвилююся за все, що відбувається. Хейт перепадає й мені, не лише Олі!" – ділиться актор.

Ольга Сумська та Антоніна Паперна / Фото: instagram.com/tony__pepper

Тим не менш, за словами Віталія Борисюка, Антоніна просто не може покинути Росію. В Паперної там чоловік, будинок та діти, тож вона не може все покинути. Ба більше, Борисюк переконаний, що Антоніну з донькою та сином просто не випустять з РФ.

"Якби дійсно цю ситуацію просканували і зрозуміли, що не можна просто так взяти і з двома дітьми кудись поїхати, коли в тебе будинок і все життя там. І як вона з ними виїде? Їх просто не випустять! Тобто їй кинути все і поїхати звідти? А давайте будемо говорити, скільки там мільйонів українців залишилося там, які там досі працюють", - стверджує Борисюк.

Антоніна Паперна з чоловіком-росіянином / Фото: instagram.com/tony__pepper

Зазначимо, Антоніна Паперна, попри повномасштабну війну в Україні, залишилася жити в Росії. В РФ акторка перебуває разом із чоловіком-росіянином Володимиром Ягличем, який за незаконну поїздку до Криму перебуває в базі сайту "Миротворець", та двома дітьми. Про війну в Україні Тоня мовчить та продовжує зніматися в російських проєктах. Паперна також приховала свої соцмережі від українців. Нещодавно Ольга Сумська розповідала про спілкування з онуками.

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